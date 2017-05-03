Українська тенісистка виграла турнір в Акапулько

Українська тенісистка Леся Цуренко стала переможницею турніру WTA International Abierto Mexicano TELCEL в Акапулько (Мексика).

У фіналі Цуренко, посіяна під сьомим номером, обіграла другу ракетку турніру француженку Крістіну Младеновіч з рахунком 6: 1, 7: 5. Рахунок особистих зустрічей між Цуренко і Младеновіч став 4: 1 на користь українки, повідомляє Еspreso.tv.

Це третій одиночний титул WTA у професійній кар'єрі Лесі. Цуренко стала третьою представницею України за всю історію, кому вдалося виграти три одиночних титулу WTA або більше.

Раніше Цуренко перемагала на турнірах в Стамбулі (2015) і Гуанчжоу (2016).

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла колишню першу ракетку світу Кароліну Возняцкі на турнірі Dubai Open.