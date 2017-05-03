СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Леся Цуренко стала переможницею турніру WTA International Abierto Mexicano TELCEL в Акапулько (Мексика).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська тенісистка виграла турнір в Акапулько
Цуренко обіграла другу ракетку турніру француженку Крістіну Младеновіч з рахунком 6: 1, 7: 5
Фото: xsport.ua
У фіналі Цуренко, посіяна під сьомим номером, обіграла другу ракетку турніру француженку Крістіну Младеновіч з рахунком 6: 1, 7: 5. Рахунок особистих зустрічей між Цуренко і Младеновіч став 4: 1 на користь українки, повідомляє Еspreso.tv.
Це третій одиночний титул WTA у професійній кар'єрі Лесі. Цуренко стала третьою представницею України за всю історію, кому вдалося виграти три одиночних титулу WTA або більше.
Раніше Цуренко перемагала на турнірах в Стамбулі (2015) і Гуанчжоу (2016).
Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла колишню першу ракетку світу Кароліну Возняцкі на турнірі Dubai Open.
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05 03 2017 11:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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