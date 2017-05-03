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Українська тенісистка виграла турнір в Акапулько

Цуренко обіграла другу ракетку турніру француженку Крістіну Младеновіч з рахунком 6: 1, 7: 5
Українська тенісистка Леся Цуренко стала переможницею турніру WTA International Abierto Mexicano TELCEL в Акапулько (Мексика).
Українська тенісистка виграла турнір в Акапулько Фото: xsport.ua

У фіналі Цуренко, посіяна під сьомим номером, обіграла другу ракетку турніру француженку Крістіну Младеновіч з рахунком 6: 1, 7: 5. Рахунок особистих зустрічей між Цуренко і Младеновіч став 4: 1 на користь українки, повідомляє Еspreso.tv.

Це третій одиночний титул WTA у професійній кар'єрі Лесі. Цуренко стала третьою представницею України за всю історію, кому вдалося виграти три одиночних титулу WTA або більше.

Раніше Цуренко перемагала на турнірах в Стамбулі (2015) і Гуанчжоу (2016).

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла колишню першу ракетку світу Кароліну Возняцкі на турнірі Dubai Open.

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05 03 2017 11:57
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