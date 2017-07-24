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Українські держцирки та кіностудію Довженка віддадуть на приватизацію

Приватизовані будуть Національний цирк України та ще 6 українських циркових установ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України анонсувало приватизацію всіх пов'язаних з цирковою діяльністю державних підприємств.
Українські держцирки та кіностудію Довженка віддадуть на приватизацію У донецькому цирку. 1988 рік. (Bruno Barbey)

Приватизовані будуть Національний цирк України та ще 6 українських циркових установ: ДП "Харківський державний цирк імені Ф.Д.Яшінова", ДП "Дніпропетровський державний цирк", ДП "Одеський державний цирк", ДП "Запорізький державний цирк", ДП "Криворізький державний цирк", ДП "Львівський державний цирк". Також в список на приватизацію потрапили ДП "Державна циркова компанія України", ДП "Дирекція пересувних циркових колективів України" і ДП "Українська творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів". Про це повідомляє прес-служба відомства.

Крім цирковий галузі планується "розпродаж" об'єктів кіноіндустрії: "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка", "Українська студія хронікально-документальних фільмів" та "Українська кіностудія анімаційних фільмів".

Нагадаємо, на початку липня Кабінет міністрів України представив законопроект зі спрощення процедури приватизації.

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