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Українські військові отримали дозвіл від Муженка відкривати вогонь по бойовикам

Муженко спростував чутки про "колони танків", які нібито були помічені у Донецьку
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії Віктор Муженко заявив, що українські військові, які перебувають на передовій, "мають право адекватно реагувати на провокації зі сторони противника".
Українські військові отримали дозвіл від Муженка відкривати вогонь по бойовикам Віктор Муженко. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Збройні Сили виконують своє завдання, і мають право адекватно реагувати на всі ті порушення, які відбуваються в районі антитерористичної операції на лінії зіткнення. Є відповідальність командирів, згідно повноважень, за належне реагування на ті чи інші провокаційні дії. Скажу одне – вогонь у відповідь у нас у кілька разів менший за інтенсивність обстрілів з протилежної сторони", – наголосив Головнокомандувач Збройних Сил України, інформує сайт Міноборони.

Окрім того, Муженко спростував чутки про "колони танків", які нібито були помічені у Донецьку.
 

"Щодо "колони танків" - такої інформацій багато у засобах масової інформації і в соціальних мережах, але не вся вона підтверджується. Хоча ми маємо дані про переміщення певних колон, в тому числі і по Донецьку. "Крайня" інформація в нас була стосовно таких колон противника, які забезпечили підвезення озброєння і військової техніки", - розповів Віктор Муженко.

Нагадаємо, що сьогодні російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжили обстрілювати позиції українських військових в зоні АТО.

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що проросійські бойовики на Донбасі сьогодні знову обстріляли прифронтову Авдіївку.

Також сьогодні ситуація в зоні проведення АТО почала загострюватися, українські військові отримали дозвіл адекватно реагувати на провокації окупантів.

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