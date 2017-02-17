Українські військові отримали дозвіл від Муженка відкривати вогонь по бойовикам

Муженко спростував чутки про "колони танків", які нібито були помічені у Донецьку

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії Віктор Муженко заявив, що українські військові, які перебувають на передовій, "мають право адекватно реагувати на провокації зі сторони противника".

"Збройні Сили виконують своє завдання, і мають право адекватно реагувати на всі ті порушення, які відбуваються в районі антитерористичної операції на лінії зіткнення. Є відповідальність командирів, згідно повноважень, за належне реагування на ті чи інші провокаційні дії. Скажу одне – вогонь у відповідь у нас у кілька разів менший за інтенсивність обстрілів з протилежної сторони", – наголосив Головнокомандувач Збройних Сил України, інформує сайт Міноборони.

Окрім того, Муженко спростував чутки про "колони танків", які нібито були помічені у Донецьку.

"Щодо "колони танків" - такої інформацій багато у засобах масової інформації і в соціальних мережах, але не вся вона підтверджується. Хоча ми маємо дані про переміщення певних колон, в тому числі і по Донецьку. "Крайня" інформація в нас була стосовно таких колон противника, які забезпечили підвезення озброєння і військової техніки", - розповів Віктор Муженко.

Нагадаємо, що сьогодні російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжили обстрілювати позиції українських військових в зоні АТО.