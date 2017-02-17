Українські військові отримали дозвіл від Муженка відкривати вогонь по бойовикам
"Збройні Сили виконують своє завдання, і мають право адекватно реагувати на всі ті порушення, які відбуваються в районі антитерористичної операції на лінії зіткнення. Є відповідальність командирів, згідно повноважень, за належне реагування на ті чи інші провокаційні дії. Скажу одне – вогонь у відповідь у нас у кілька разів менший за інтенсивність обстрілів з протилежної сторони", – наголосив Головнокомандувач Збройних Сил України, інформує сайт Міноборони.
"Щодо "колони танків" - такої інформацій багато у засобах масової інформації і в соціальних мережах, але не вся вона підтверджується. Хоча ми маємо дані про переміщення певних колон, в тому числі і по Донецьку. "Крайня" інформація в нас була стосовно таких колон противника, які забезпечили підвезення озброєння і військової техніки", - розповів Віктор Муженко.
Нагадаємо, що сьогодні російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжили обстрілювати позиції українських військових в зоні АТО.
Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що проросійські бойовики на Донбасі сьогодні знову обстріляли прифронтову Авдіївку.
Також сьогодні ситуація в зоні проведення АТО почала загострюватися, українські військові отримали дозвіл адекватно реагувати на провокації окупантів.
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