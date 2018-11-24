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Українській журналістці заборонили в'їзд до Криму на десять років

Її затримали під час в'їзду на окупований півострів на російському пункті пропуску "Джанкой"
Українській журналістці Олені Савчук заборонили в'їзд в Російську Федерацію і окупований Крим терміном на 10 років.
Українській журналістці заборонили в Фото: соцмережі

"Заборона в'їзду в Крим і РФ на 10 років - до серпня 2028-го. ФСБ береже від мене обороноздатність і безпеку своєї держави", - написала журналістка на своїй сторінці у Facebook, інформує "Крим.Реалії".

Заборону на в'їзд в Росію і Крим було винесено згідно з пунктом 1 частини 1 статті 27 Федерального закону про порядок виїзду і виїзду з Росії ("З метою забезпечення обороноздатності або безпеки держави, або громадського порядку, або захисту здоров'я населення"), уточнила Савчук.

Її затримали під час в'їзду на окупований півострів на російському пункті пропуску "Джанкой", зачитали рішення ФСБ і взяли відбитки пальців.

Журналістка кілька років займалася висвітленням переслідувань кримськотатарських активістів і політично мотивованих судових процесів у Криму, додає видання.

Як повідомляв iPress.ua, Володимир Путін прибув до анексованого Криму й провів там засідання президії Держради РФ.

Петро Порошенко назвав візит Путіна до Криму брутальним порушення міжнародного права.

 
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24 11 2018 17:06
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