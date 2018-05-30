Українського тенісиста довічно дискваліфікували за договірні матчі

Український тенісист Дмитро Баданов отримав довічну дискваліфікацію за вплив на певний результат матчів зі своєю участю.

Під розслідування потрапили матчі на турнірах серії Futures у 2015 році в Тунісі та 2016-му в Єгипті. Антикорупційна служба Tennis Integrity Unit зобов'язала Баданова виплатити штраф у розмірі 100 00 доларів. Крім цього, українець не зможе більше брати участі в офіційних тенісних турнірах, - повідомляє ESPN.

Нагадаємо, в Україні розпочалася спецоперація з виявлення організаторів договірних матчів. Правоохоронні органи провели більше 50 обшуків в 9 областях України.

В 2015 році був прийнятий так званий "закон Павелка" про боротьбу з договірними матчами у футболі. Згідно закону, для учасників та організаторів договірних матчів передбачена кримінальна відповідальність.

Комітет етики та чесної гри Федерації футболу України, що займається виявленням договірних матчів, очолює італієць Франческо Баранка.