Український посол не підтвердив заборону в’їзду В’ятровичу до Польщі

Сам В'ятрович заявив, що ще не отримував офіційних повідомлень від польської влади

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що наразі немає офіційного підтвердження того, що Польща внесла очільника Інституту національної пам’яті України Володимира В’ятровича до списку персон нон грата.

"У нас немає офіційного підтвердження, що голові Інституту національної пам’яті України заборонено в'їзд до Польщі",- заявив посол у коментарі Укрінформу.

За даними іншого джерела агентства, що інформація стосовно заборони В’ятровичу в'їжджати до Польщі також не підтверджується.

Нагадаємо, за даними джерел польського видання Dziennik, Польща заборонила в’їзд очільнику Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу.

Сам В'ятрович заявив, що ще не отримував офіційних повідомлень від польської влади.

Нагадаємо, раніше Порошенко через напруженість в українсько-польських відносинах ініціював засідання Комітету президентів двох країн. Така напруженість виникла після того, як президент Польщі закликав українського колегу Петра Порошенка і прем'єра Володимира Гройсмана не призначати на керівні посади людей з антипольськими поглядами. У свою чергу в МЗС України заявили, що в Україні немає політиків з антипольськими поглядами.

Трохи раніше В'ятрович розкритикував пам'ятник полякам, загиблим у боротьбі з УПА на Волині та який встановили напередодні в столиці Польщі, Варшаві, на могилі Невідомого солдата.

Крім того, раніше В'ятровичу доручили провести історичні переговори з Варшавою. Головною метою візиту міністра культури і віце-прем'єра Петра Глінскі до України була спроба вивести історичні переговори (зокрема, щодо ексгумації польських громадян) на урядовий рівень. Однак після цих переговорів польські політики назвали В'ятровича "безвідповідальною особою з нав'язливими антипольськими ідеями".

Польща заявляла, що хоче здійснити ексгумацію польських жертв Другої світової війни з метою подальшого увічнення їхньої пам'яті. Українська сторона проти цього, і її згода залежить від відновлення пам'ятника воїнам УПА в Грушовичах, демонтованого у квітні цього року.НАБУ без рішення суду. І нехай опублікують документи, що вони мої", – заявив він.

Нещодавно Вітольд Ващиковський заявив, що Польща хоче, аби Україна переглянула своє ставлення до власної історії.