СПОРТ НОВИНИУкраїнський спортсмен Дмитро Чумак отримав три медалі на чемпіонаті світу в столиці Туркменістану Ашхабаті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український важкоатлет Чумак отримав три медалі на чемпіонаті світу в Туркменістані
Він здобув дві срібні та одну бронзову
Фото: twitter.com/OlympicUA
Чумак отримав дві срібних медалі в категорії до 102 кг — у двоборстві та поштовху, інформує Національний олімпійський комітет у Twitter.
"Бронзу" чоловік здобув у ривку.
Також, у 2017 українка Ірина Деха стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики у категорії до 85 кг.
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