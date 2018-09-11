Український важкоатлет Чумак отримав три медалі на чемпіонаті світу в Туркменістані

Він здобув дві срібні та одну бронзову

Український спортсмен Дмитро Чумак отримав три медалі на чемпіонаті світу в столиці Туркменістану Ашхабаті.

Чумак отримав дві срібних медалі в категорії до 102 кг — у двоборстві та поштовху, інформує Національний олімпійський комітет у Twitter.

"Бронзу" чоловік здобув у ривку.

Також, у 2017 українка Ірина Деха стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики у категорії до 85 кг.