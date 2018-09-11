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Український важкоатлет Чумак отримав три медалі на чемпіонаті світу в Туркменістані

Він здобув дві срібні та одну бронзову
Український спортсмен Дмитро Чумак отримав три медалі на чемпіонаті світу в столиці Туркменістану Ашхабаті.
Український важкоатлет Чумак отримав три медалі на чемпіонаті світу в Туркменістані Фото: twitter.com/OlympicUA

Чумак отримав дві срібних медалі в категорії до 102 кг — у двоборстві та поштовху, інформує Національний олімпійський комітет у Twitter.

"Бронзу" чоловік здобув у ривку.

Також, у 2017 українка Ірина Деха стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики у категорії до 85 кг.

 
 
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09 11 2018 10:18
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