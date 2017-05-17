Українців не каратимуть за обхід блокування "Вконтакте" та "Однокласників", - РНБО

У відомстві зауважили, що зменшення аудиторії вдвічі буде досягненням

Користувачі і провайдери не будуть покарані за обхід блокування російських соцмереж, пошуковиків і поштових сервісів, які потрапили під санкції.

"Якщо ми зменшимо аудиторію вдвічі – це вже досягнення. Ми розуміємо, що не можна відключити всіх. Процедура виконання санкцій ще в розробці, але ми закликаємо провайдерів не зволікати", - заявив керівник Служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО Валентин Петров, інформує "Громадське".

У той же час представник СБУ Юлія Лапутіна додала, що спецслужба ініціює зміни в указі в разі зміни адрес підсанкційних російських сайтів.

Нагадаємо, 17 травня набув чинності указ президента Петра Порошенка про блокування в інтернеті Яндекса і російських соціальних мереж.

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Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.

Сьогодні три телеком оператори в Україні "Київстар", Vodafone Україна і lifecell почали блокування російських сайтів, що потрапили під українські санкції.