Українців немає серед постраждалих від вибуху в Манчестері
"Станом на 07:20 (за місцевим часом) інформація про наявність українців, постраждалих у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідування теракту", – повідомляє посольство України у Великій Британії на своїй сторінці у Twitter.
У свою чергу, Президент України Петро Порошенко заявив: "Шокований звісткою про теракт у Манчестері. Суворо засуджую будь-які акти тероризму".
"Мої найщиріші співчуття сім'ям та близьким загиблих", – додав він.
"Україна разом з Великою Британією у ці трагічні часи", – запевнив український лідер на сторінці у Twitter.
Нагадаємо, що вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.
Спершу поліція Манчестера повідомила про 19 загиблих і близько 50 постраждалих в результаті інциденту.
Аагентство Reuters, посилаючись на двох американських чиновників, повідомило, що вибух здійснив терорист-смертник.
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