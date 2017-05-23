Українців немає серед постраждалих від вибуху в Манчестері

Президент Петро Порошенко шокований подію та висловив співчуття сім'ям та близьким загиблих

За наявними даними українців немає серед постраждалих у теракті в Манчестері, який стався під час концерту 22 травня.

"Станом на 07:20 (за місцевим часом) інформація про наявність українців, постраждалих у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідування теракту", – повідомляє посольство України у Великій Британії на своїй сторінці у Twitter.

У свою чергу, Президент України Петро Порошенко заявив: "Шокований звісткою про теракт у Манчестері. Суворо засуджую будь-які акти тероризму".

"Мої найщиріші співчуття сім'ям та близьким загиблих", – додав він.

"Україна разом з Великою Британією у ці трагічні часи", – запевнив український лідер на сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.

Спершу поліція Манчестера повідомила про 19 загиблих і близько 50 постраждалих в результаті інциденту.

Аагентство Reuters, посилаючись на двох американських чиновників, повідомило, що вибух здійснив терорист-смертник.