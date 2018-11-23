"Укравтодор" попереджає водіїв про порушення руху на дорогах 15 областей
Ускладнення погодних умов очікуються у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській і Харківській області, а також на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської, повідомили в "Укравтодорі".
Синоптики прогнозують сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та оделедь. 27 листопада у південних та центральних областях – пориви вітру 15-20 м/с.
"Погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей (2 рівень загрози "жовтий"). Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху та не перевищуйте дозволену швидкість", – зазначили в "Укравтодорі".
Нагадаємо, "Укравтодор" завершив роботи з будівництва та ремонту доріг у 2018 році.
У КМДА стверджують, що транспортні підприємства Києва забезпечені усім необхідним для роботи в зимовий період, спецтехніка перебуває у стовідсотковій готовності до прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу.
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