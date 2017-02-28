"Укрнафті" спишуть понад 13 млрд грн податкового боргу

Одна тисяча кубів газу оцінена в 6,8 тисяч гривень

Вищий адміністративний суд України залишив в силі рішення, яким суд нижчої інстанції зобов'язав Державну фіскальну службу прийняти 2,061 млрд кубометрів газу 2006 року видобутку в якості податкової застави від ПАТ "Укрнафта".

У постанові суду від 30 січня зазначається, що згадані 2,061 млрд кубометрів газу оцінюються в 13,607 млрд гривень.

Таким чином, 1 тисяча кубів газу оцінена в 6,8 тисяч гривень, що можна порівняти з вартістю імпортованого Україною газу з Європи.

"Це рішення суду дозволяє "Укрнафті" погасити податковий борг перед Державною фіскальною службою за рахунок зазначеного газу", - розповів співрозмовник в Міненерго, інформує "Економічна правда".

За даними ЕП, на цей момент податковий борг "Укрнафти" перед ДФС перевищує 13 млрд гривень.

Газ, про який йдеться в судовому рішенні, був видобутий "Укрнафтою" в 2006 році, згодом він був направлений на потреби населення, а розрахунок з "Укрнафтою" не було здійснено через її відмову приймати платіжки за затвердженим тарифом.

Згідно із законодавством, чинним на той час, "Укрнафта" була зобов'язана продавати весь товарний газ власного видобутку "Нафтогазу" за ціною, встановленою НКРЕ, для подальшої реалізації ресурсу населенню.

"Починаючи з 2005 року менеджмент "Укрнафти" ухилявся від оформлення договорів купівлі-продажу з "Нафтогазом", мотивуючи свою відмову низьким рівнем цін, встановлених НКРЕ", - заявляли раніше в "Нафтогазі".

Також зазначалося, що "Нафтогаз" неодноразово висловлював готовність оформити обсяги газу "Укрнафти", передані для споживання населенням, за цінами, встановленими регулятором у відповідні періоди.

Нагадаємо, що 6 червня три кіпрські компанії - міноритарні акціонери "Укрнафти" подали позов до держави Україна на суму $4,674 млрд.

3 червня представник державної виконавчої служби безпідставно передав ПАТ "Укрнафта" близько 2 млрд кубометрів газу, нібито вилучивши його з підземного сховища газу, яке управляється ПАТ "Укртрансгаз".

Борг сформувався переважно за рахунок несплати самостійно задекларованих сум рентних платежів, а також ПДВ і податку на прибуток. При цьому дебіторська заборгованість становить 18,676 млрд грн.

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Чистий збиток "Укрнафти" за 2015 рік становить 4,9 мільярда гривень.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського - близько 42% акцій.