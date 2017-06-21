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"Укроборонпром" відкрив представництво в Бразилії

Раніше було відкрито представництво в ОАЕ
Державний концерн "Укроборонпром" відкрив своє представництво в Бразилії.
"Укроборонпром" відкрив представництво в Бразилії Фото: joinfo.ua

"Ми зараз від "Укроборонпрому" відкрили представництво в Бразилії", - заявив заступник голови держконцерну Денис Гурак на співбесіді в рамках участі у конкурсі уряду на посаду глави Державного космічного агентства України (ДКАУ), що відбувся у вівторок, 20 червня, в Національному агентстві з питань держслужби, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Трансляцію співбесіди з кандидатами на посаду в режімі онлайн розміщено на сайті Держслужби.

Плани розширення присутності ОПК України на Латиноамериканському регіональному ринку були озвучені "Укроборонпромом" у рамках участі в 11-й міжнародній оборонній виставці LAAD-2017 Defence&Security (Ріо-Де-Жанейро, Бразилія) в квітні.

Раніше в лютому, "Укроборонпром" повідомив про відкриття офіційного представництва держконцерну в ОАЕ.

Крім того, на початку року держконцерн озвучив плани із відкриття своїх представництв у Туреччині і Польщі, а також плани із відкриття представництв в Брюсселі та Вашингтоні у середньостроковій перспективі.

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21 06 2017 17:16
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