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"Укртатнафту" підозрюють в розкраданні коштів "Приватбанку"

За даними слідства, з 20 жовтня по 22 листопада 2016 року, якраз перед націоналізацією фінустанови, "Приватбанк" видав 36 юрособам кредитів на загальну суму 126,9 млрд гривень
В рамках розслідування Генпрокуратурою справи про розкрадання коштів "Приватбанку" суд доручив ДФС провести позапланову документальну перевірку "Укртатнафти" за 2008-2016 роки.
"Укртатнафту" підозрюють в розкраданні коштів "Приватбанку" Фото: zn.ua

Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду від 13 жовтня.

Згідно з рішенням суду, ДФС повинна перевірити своєчасність і повноту сплати компанією податків і зборів, а також дотримання нею вимог валютного законодавства при фінансово-господарських взаємовідносинах з контрагентами за період з 1 січня 2008 року по 31 грудня 2016 року.

Своїм вердиктом суд задовольнив клопотання Генпрокуратури, яка повідомила, що серед юридичних осіб, які брали участь в схемі трансформації кредитного портфеля "Приватбанку" присутня і "Укртатнафта".

Зокрема, за даними слідства, з 20 жовтня по 22 листопада 2016 року, якраз перед націоналізацією фінустанови, "Приватбанк" видав 36 юрособам кредитів на загальну суму 126,9 млрд гривень.

Ці кошти не затрималися на рахунках дебіторів, а відразу ж були переведені в рахунок погашення кредитів інших 193 юридичних осіб, які були видані "Приватбанком" раніше.

Серед цих 193 компаній і значиться "Укртатнафта", майно якої таким способом було виведено з-під застави, оскільки її кредит був погашений поручителем.

43,054% "Укртатнафти" належить НАК "Нафтогаз України", рештою акцій володіють структури, афілійовані з групою "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також бізнесменом Олександром Ярославським.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України підозрює керівництво "Приватбанку" в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.

Національне антикорупційне бюро провело більше 50 обшуків у справі про розтрату коштів і зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку і менеджментом націоналізованого "ПриватБанку".

Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.

За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію "Приватбанку" через "способи штучного зниження капіталізації банку" з боку НБУ.

 

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18 10 2017 18:09
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