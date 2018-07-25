"Укрзалізниця" отримала майже $3,5 млрд від підвищення тарифів на перевезення вантажів
"Найбільше коштів з інвестиційного рахунку — понад 1,44 млрд. грн. — було інвестовано в матеріали на будівництво, модернізацію та ремонт вантажних вагонів, майже 1 млрд. грн. — на капітальний ремонт і модернізацію локомотивів, понад 656 млн. грн. — на модернізацію колії, 390 млн. — на нові вантажні вагони", — повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Завдяки вдосконаленню тарифів на перевезення вантажів, компанія може ще додатково залучити понад 1,8 млрд. грн., з яких майже 971 млн. грн. або 52,9 % суми піде на виготовлення й модернізацію вантажних вагонів, 617 млн. грн. (33,6 %) на реконструкцію та ремонт колії, електричних мереж, за даними очільника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.
Як писав iPress.ua, "Укрзалізниця" підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.
Також залізничні квитки на поїзди "Укрзалізниці" подорожчали з 1 червня на 6% у зв'язку з настанням літнього сезону.
Додамо, тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом можуть збільшуватися на 25% (+/- 3%) у 2018-2019 роках та на 30% (+/- 3%) - у 2020-2021 роках.
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