"Укрзалізниця" вийшла в плюс тільки завдяки підвищенню тарифів, - Омелян

За словами міністра, невідомо куди ділись 3 млрд грн, отриманих від підняття тарифів

Міністр інфраструктури Володимир Омелян порахував, що вихід ПАТ "Укрзалізниця" в плюс у 2016 році зумовлено підвищенням тарифів на 15%.

"На жаль, ми маємо ситуацію, коли вихід в плюс 300 млн грн УЗ за підсумками 2016 року зумовлено простим фактом – це не реформаторські досягнення, а збільшення тарифу у 2016 році на 15%, який приніс компанії додаткових 3,8 млрд гривень", - розповів Володимир Омелян в інтерв'ю виданню "Бізнес.Цензор".

Урядовець наголосив, що, враховуючи збиток підприємтсва у 2015 році сумою 600 млн грн, невідомо куди ділись 3 млрд гривень, отриманих від збільшення тарифів.

За словами міністра, "різниця між міжнародними та національними стандартами обліку надає можливість керівництву ПАТ "Укрзалізниця" постійно маніпулювати цифрами фінансових показників підприємства".

Зазначимо, сьогодні Володимир Омелян заявив, що документи з інформацією про корупцію в ПАТ "Укрзалізниця" є в правоохоронних органах.

Нагадаємо, ПАТ "Укрзалізниця" заклало у план з капінвестицій підвищення в 2017 році тарифів на вантажоперевезення на 25%, на пасажирські перевезення – на 35%.

Як повідомляв iPress.ua, міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці". Водночас Омелян також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".

В свою чергу, глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".

18 січня уряд вивів компанію з підпорядкування МІУ. Після цього міністр накинувся на Бальчуна з жорсткою критикою, але 25 січня главу УЗ публічно підтримав прем'єр Володимир Гройсман.