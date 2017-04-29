Унаслідок обстрілів під Авдіївкою та біля Зайцевого загинули українські військові, – штаб АТО

Унаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад неподалік Авдіївки сьогодні, 29 квітня, загинув військовослужбовець ЗСУ. Також загинув військовослужбовець однієї з бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання неподалік Зайцевого.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Авдіївки, кульове наскрізне проникаюче поранення черевної порожнини отримав військовослужбовець одного з підрозділів", – йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що для надання медичної допомоги військовослужбовця доставили до лікарні Авдіївки, туди також прибули хірурги 66 військового-мобільного госпіталю.

"Операція тривала більше 5 годин та врятувати життя важкопораненого військовослужбовця не вдалося", – наголосили в штабі.

Також у штабі повідомили про загибель українського військового поблизу Зайцевого.

"По позиціях однієї з бригад поблизу Зайцевого противник застосував гранатомети та стрілецьку зброю. Внаслідок бойових дій загинув військовослужбовець однієї з бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання неподалік Зайцевого", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська з початку доби 27 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Четверо українських воїнів було поранено, ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.

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