Унаслідок обстрілів під Авдіївкою та біля Зайцевого загинули українські військові, – штаб АТО
Про це повідомляє прес-центр АТО.
"Внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Авдіївки, кульове наскрізне проникаюче поранення черевної порожнини отримав військовослужбовець одного з підрозділів", – йдеться в повідомленні.
У штабі зазначили, що для надання медичної допомоги військовослужбовця доставили до лікарні Авдіївки, туди також прибули хірурги 66 військового-мобільного госпіталю.
"Операція тривала більше 5 годин та врятувати життя важкопораненого військовослужбовця не вдалося", – наголосили в штабі.
Також у штабі повідомили про загибель українського військового поблизу Зайцевого.
"По позиціях однієї з бригад поблизу Зайцевого противник застосував гранатомети та стрілецьку зброю. Внаслідок бойових дій загинув військовослужбовець однієї з бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання неподалік Зайцевого", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська з початку доби 27 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Четверо українських воїнів було поранено, ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.
Бойовики обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" місто Попасна і кладовище.
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