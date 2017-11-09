Ураган "Ірма" затопив Майамі, у Флориді знеструмлені 3 млн об'єктів

Влада штату розпорядилися про евакуацію близько 6,3 мільйона жителів

Деякі райони міста Майамі в штаті Флорида виявилися затопленими в результаті удару урагану "Ірма".

Ураган досяг західного узбережжя штату, несучи з собою зливи і повені.

До 22:00 за Гринвічем категорія урагану була знижена до другої. Швидкість вітру знизилася до 175 км на годину, - повідомляє ВВС.

Агентство Reuters повідомляє, що у Флориді через ураган було знеструмлено понад три мільйонів будинків і підприємств.

Раніше влада штату розпорядилися про евакуацію близько 6,3 мільйона жителів, попередивши, що їх життю загрожує небезпека.

Упродовж останніх кількох днів ураган "Ірма" значною мірою зруйнував інфраструктуру низки островів у Карибському морі. Кількість смертей унаслідок урагану, за останніми повідомленнями ЗМІ, оцінюють у щонайменше 24 осіб. Зараз ураган направляється до Сполучених Штатів.

Вчора ураган "Ірма" вдарив по Кубі сильним вітром і дощем після того, як спустошив декілька Карибських островів.

Також стихійне лихо очікують біля берегів Сполучених Штатів. Сьогодні президент США Дональд Трамп заявив про повну готовність Служби берегової охорони і інших федеральних відомств до удару урагану "Ірма".

Незадовго до "Ірми" штати Техас і Луїзіана постраждали від наслідків іншого урагану – "Харві", якому було присвоєно четверту категорію. "Харві" завдав шкоди на рекордну суму до 180 млрд доларів США та призвів до близько 60 смертей.