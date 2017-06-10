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Уряд Каталонії оприлюднив офіційні результати референдуму

За незалежність автономії проголосували 90,18% тих, хто голосував
Уряд Каталонії в п'ятницю, 6-го жовтня, оприлюднив офіційні результати голосування на референдумі 1 жовтня про статус автономії.
Уряд Каталонії оприлюднив офіційні результати референдуму Фото: news2000.com.ua

За підсумками підрахунку 100% бюлетенів, за незалежність автономії проголосували більш ніж 2 млн осіб, або 90,18% тих, хто голосував, йдеться у Twitter каталонського женералітету.

 

1,98% вважали, що краще нічого не писати на бланку для голосування, "проти" виступили 7,83% виборців.

Явка становила 43,03%. Всього в голосуванні взяли участь 2 млн 286 тис. 217 виборців з 5,3 млн осіб, що мають право голосу. За незалежність виступили 2 млн 44 тис. 38 осіб.

Нагадаємо, що у неділю, 1 жовтня, влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.

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06 10 2017 21:52
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