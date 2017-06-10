Уряд Каталонії оприлюднив офіційні результати референдуму

За незалежність автономії проголосували 90,18% тих, хто голосував

Уряд Каталонії в п'ятницю, 6-го жовтня, оприлюднив офіційні результати голосування на референдумі 1 жовтня про статус автономії.

За підсумками підрахунку 100% бюлетенів, за незалежність автономії проголосували більш ніж 2 млн осіб, або 90,18% тих, хто голосував, йдеться у Twitter каталонського женералітету.

1,98% вважали, що краще нічого не писати на бланку для голосування, "проти" виступили 7,83% виборців.

Явка становила 43,03%. Всього в голосуванні взяли участь 2 млн 286 тис. 217 виборців з 5,3 млн осіб, що мають право голосу. За незалежність виступили 2 млн 44 тис. 38 осіб.