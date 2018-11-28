Уряд повернув Почаївську лавру Кременецько-Почаївському заповіднику

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду

Кабінет міністрів України скасував рішення про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Свято-Успенської Почаївської лаври у Тернопільській області.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що Кабмін скасував розпорядження від 17 липня 2003 року №438 "Про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври" (м.Почаїв Тернопільської області).

Повідомляється, що цим документом в 2003 році зі складу заповідника були виключені: Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії, Архієрейський будинок, дзвіницю та надбрамний корпус.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції України скасувало перереєстрацію споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври.

Відзначається, що реєстратор здійснив державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври з порушеннями вимог чинного законодавства.

Головне управління Нацполіції у Тернопільській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірних дій держреєстратора під час реєстрації права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату.