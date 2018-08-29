В АМКУ підозрюють змову під час проведення тендеру на ремонт Шулявського мосту

У Київському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України відкрили справу за ознаками "антиконкурентних узгоджених дій" під час проведення тендеру на ремонт Шулявської розв’язки у Києві, на якому перемогла компанія "Північно-український будівельний альянс" з орбіти народного депутата та відомого столичного забудовника Максима Микитася.

"Вже сьогодні можна говорити про наявність ознак порушення компаніями-переможцями тендеру ст. 6 закону України "Про захист економічної конкуренції". Ми бачимо в цій історії спотворення результатів тендеру в результаті антиконкурентних узгоджених дій, і саме тому відкриваємо справу", – повідомив голова Київського територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький, пише "Радіо Свобода".

Зокрема, у відомстві звернули увагу на різницю між пропозиціями фіналістів тендеру – ТОВ "Спецбуд–плюс" і ТОВ "Північно-український будівельний альянс" з орбіти народного депутата Максима Микитася – всього у тисячу гривень, а також на підроблений відгук-рекомендацію "Спецбуд-плюс" про успішне виконання схожого ремонту. Водночас, підкреслює Хмельницький, дві інші компанії через низку невідповідностей у документах до аукціону взагалі не допустили. Про це раніше йшлося у розслідуванні програми "Схеми".

Окрім того, в Антимонопольному комітеті виявили, що IP-адреси, з яких компанії-фіналісти конкурсу "Спецбуд-плюс" та "Північно-український будівельний альянс" виходили на аукціон, належать одному провайдеру та майже ідентичні. Також в АМКУ встановили, що фірма "Спецбуд-плюс" надала переможцю безвідсоткову поворотну фінансову допомогу в розмірі 5 мільйонів гривень із строком повернення до 2023 року.

Голова Київського територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький каже, що у разі ухвалення рішення щодо змови між компаніями "Спецбуд-плюс" та "Північно-український будівельний альянс" з орбіти Микитася під час тендеру на реконструкцію Шулявської розв’язки, фірми будуть оштрафовані до 10 відсотків від свого доходу за минулий рік.

"Також на три роки їм забороняється брати участь у закупівлях. Однак відмінити цей тендер щодо Шулявської розв’язки Антимонопольний комітет не може", – додає Хмельницький.

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Нагадаємо, в травні минулого року Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу "Більшовик". Спочатку КМДА розглядала сім варіантів реконструкції.

Згодом повідомлялося, що з 1 травня в Києві починається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Однак початок активної фази реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві перенесли, оскільки Київрада мала розглянути петицію з альтернативним варіантом реконструкції.