В Астані почалися мирні перемовини для врегулювання ситуації в Сирії

Делегація сирійської опозиції заявила, що не братиме участі в жодних політичних дискусіях

У столиці Казахстану у понеділок розпочалися переговори щодо вирішення кризи у Сирії.

Переговори про врегулювання ситуації в Сирії, або так званий Астанинський процес, відбуваються в столичному готелі Rixos President Astana за зачиненими дверима, - повідомляє Tengrinews.kz.

Перед початком перемовин президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв провів зустріч зі спеціальним посланцем генерального секретаря ООН з питань Сирії Стаффаном де Містурою. Голова країни наголосив на готовності Астани до проведення переговорів, підкресливши, що створено умови для всіх учасників.

У МЗС РК підкреслили принциповий момент, що Казахстан тільки надає майданчик для міжсирійських переговорів, не долучаючись до переговорного процесу.

Імовірно, переговори, що розпочалися сьогодні, 23 січня, завершаться 24 січня о 13:00 за часом Астани. У МЗС РК не виключають, що переговори можуть затягнутися на невизначений час.

Зазначають, що на ці дні казахстанську поліцію переведено на посилений варіант несення служби.

Раніше делегація сирійської опозиції на мирних переговорах у столиці Казахстану Астані заявила, що буде обговорювати тільки шляхи дотримання режиму припинення вогню і не братиме участі в жодних політичних дискусіях.

Нагадаємо, сторони військового конфлікту в Сирії, які підписали договір щодо перемир'я, підтвердили, що режим припинення вогню почав діяти починаючи з опівночі 30 грудня.

Росія, Туреччина та Іран домовилися поділити Сирію на зони впливу, а її лідер Башар Асад залишиться при владі принаймні ще кілька років.

У суботу, 31 грудня, Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію про підтримку угоди щодо припинення вогню в Сирії, запропоновану Росією.