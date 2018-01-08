Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Австрії через спеку поліцейським собакам видали спеціальні черевички

Щоб їм було комфортно ходити по розпеченому асфальту
Зовсім недавно у Відні було прийнято рішення "взувати" коней у спеціальні пластикові підкови, щоб не псувати дорожнє покриття традиційними підковами. Зважаючи на аномальну спеку у столиці Австрії вирішили також захистити і поліцейських собак.
В Австрії через спеку поліцейським собакам видали спеціальні черевички Фото: Bild: LPD Wien / APA

У спеку асфальт нагрівається до температури понад п'ятдесят градусів, що робить не лише дискомфортним, але і небезпечним пересування собак. Якщо домашніх тварин можна вигулювати вранці або ввечері, коли немає денної спеки, то службовим собакам поліції Відня доводиться працювати протягом усього дня, інформує австрійська газета Heute.

Як повідомила прес-секретар поліції Відня Мікаела Россманн, собаки, які перебувають на службі поліції отримають спеціальний захист на лапи - туфлі, які будуть використовуватися не лише в спеку, а й у разі необхідності руху по задимленій і тліючій поверхні при пожежах.

Частина собак вже випробуввала нове "взуття" і звикнути до нього.

Поліцейських собак у новому взутті можна буде побачити, швидше за все, на турнірі з пляжного волейболу, який відбудеться на Дунайському острові в період з 1 по 5 серпня.

До речі, поліцейські собаки мають також спеціальний контейнер, обладнаний кондиціонером, де вони можуть відпочивати у перервах на своїй роботі.

Нагадаємо, що шведська армія закупила собак на понад 1 млн євро, щоб підготувати тварин до роботи в поліції і збройних силах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 08 2018 15:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.