В Австрії через спеку поліцейським собакам видали спеціальні черевички

Щоб їм було комфортно ходити по розпеченому асфальту

Зовсім недавно у Відні було прийнято рішення "взувати" коней у спеціальні пластикові підкови, щоб не псувати дорожнє покриття традиційними підковами. Зважаючи на аномальну спеку у столиці Австрії вирішили також захистити і поліцейських собак.

У спеку асфальт нагрівається до температури понад п'ятдесят градусів, що робить не лише дискомфортним, але і небезпечним пересування собак. Якщо домашніх тварин можна вигулювати вранці або ввечері, коли немає денної спеки, то службовим собакам поліції Відня доводиться працювати протягом усього дня, інформує австрійська газета Heute.

Як повідомила прес-секретар поліції Відня Мікаела Россманн, собаки, які перебувають на службі поліції отримають спеціальний захист на лапи - туфлі, які будуть використовуватися не лише в спеку, а й у разі необхідності руху по задимленій і тліючій поверхні при пожежах.

Частина собак вже випробуввала нове "взуття" і звикнути до нього.

Поліцейських собак у новому взутті можна буде побачити, швидше за все, на турнірі з пляжного волейболу, який відбудеться на Дунайському острові в період з 1 по 5 серпня.

До речі, поліцейські собаки мають також спеціальний контейнер, обладнаний кондиціонером, де вони можуть відпочивати у перервах на своїй роботі.

Нагадаємо, що шведська армія закупила собак на понад 1 млн євро, щоб підготувати тварин до роботи в поліції і збройних силах.