В Барселоні протестують тисячі студентів, - ФОТО

Протестувальники тримали в руках каталонські прапори і вигукували "Ні кроку назад", "Незалежність!", "Пучдемон – зрадник", "Ми хочемо республіку", "Ви не можете ув’язнити цілий народ"

Тисячі студентів зібрались перед будівлею Женералітету (уряду) Каталонії з вимогою проголосити незалежність автономії у той час, як там очікувався виступ глави каталонського уряду Карлеса Пучдемона.

Про це повідомляє видання La Vanguardia.

Раніше іспанські ЗМІ повідомили, що Пучдемон відмовився від ідеї проголошення незалежності і мав оголосити дострокові вибори. Однак його виступ було раптово скасовано.

До страйку у чотирьох найбільших каталонських містах закликала громадська організація "Університети республіки".

У Барселоні студенти пройшли маршем містом і на тлі останніх новин щодо можливої відмови від незалежності зупинилися на площі Сан Жауме перед будівлею каталонського уряду.

Mantenim la convocatòria a Plaça Sant Jaume. Fem pressió al Govern de la Generalitat. Cal proclamar la República! #AraRepública pic.twitter.com/V5z9Dgo3rD — Unis x la República (@unisxrepublica) 26 жовтня 2017 р.

Протестувальники тримали в руках каталонські прапори і вигукували "Ні кроку назад", "Незалежність!", "Пучдемон – зрадник", "Ми хочемо республіку", "Ви не можете ув’язнити цілий народ". До студентів почали приєднуватися каталонці різного віку. Каталонські партії, які виступають за незалежність, через соцмережі закликали своїх прихильників виходити на вулиці цього вечора з вимогою негайно проголосити незалежність відповідно до результатів референдуму 1 жовтня.

Нагадаємо, центральний уряд у Мадриді попередив про готовність застосувати силу для відновлення порядку у Каталонії.

Каталонська влада раніше заявила, що не буде виконувати накази іспанського уряду, якщо Мадрид перейде на посилення контролю над регіоном.