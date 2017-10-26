В Барселоні протестують тисячі студентів, - ФОТО
Про це повідомляє видання La Vanguardia.
Раніше іспанські ЗМІ повідомили, що Пучдемон відмовився від ідеї проголошення незалежності і мав оголосити дострокові вибори. Однак його виступ було раптово скасовано.
До страйку у чотирьох найбільших каталонських містах закликала громадська організація "Університети республіки".
У Барселоні студенти пройшли маршем містом і на тлі останніх новин щодо можливої відмови від незалежності зупинилися на площі Сан Жауме перед будівлею каталонського уряду.
Mantenim la convocatòria a Plaça Sant Jaume. Fem pressió al Govern de la Generalitat. Cal proclamar la República! #AraRepública pic.twitter.com/V5z9Dgo3rD— Unis x la República (@unisxrepublica) 26 жовтня 2017 р.
Протестувальники тримали в руках каталонські прапори і вигукували "Ні кроку назад", "Незалежність!", "Пучдемон – зрадник", "Ми хочемо республіку", "Ви не можете ув’язнити цілий народ".
До студентів почали приєднуватися каталонці різного віку. Каталонські партії, які виступають за незалежність, через соцмережі закликали своїх прихильників виходити на вулиці цього вечора з вимогою негайно проголосити незалежність відповідно до результатів референдуму 1 жовтня.
Нагадаємо, центральний уряд у Мадриді попередив про готовність застосувати силу для відновлення порядку у Каталонії.
Каталонська влада раніше заявила, що не буде виконувати накази іспанського уряду, якщо Мадрид перейде на посилення контролю над регіоном.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків