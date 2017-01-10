В Мадриді на вулиці вийшли противники незалежності Каталонії

Натомість в Країні Басків тисячі осіб вийшли на підтримку каталонського референдуму

У центрі Мадрида відбулася демонстрація проти референдуму про незалежність Каталонії.

У ній взяли участь сотні людей. Вони виступили з гаслами на захист цілісності Іспанії, повідомляє El Español.

Газета La Vanguardia повідомляє, що в Віторії і Сан-Себастьяні, містах Країни Басків, пройшли вуличні акції на підтримку референдуму в Каталонії. У них взяли участь близько тисячі осіб.

Іспанський футбольний клуб "Лас-Пальмас" перед запланованим на 1 жовтня матчем проти "Барселони" оголосив, що його гравці вийдуть на поле у формі з наклеєними прапорами Іспанії.

Керівництво "Барселони" в зв'язку з референдумом скликало екстрену нараду, за підсумками якого має визначитися, відбудеться матч з "Лас-Пальмасом" чи ні.

Зазначимо, поліція Каталонії Mossos у неділю закрила 183 виборчі дільниці для голосування на референдумі про незалежність.

Раніше глава женералітату (уряду) Каталонії Карлес Пуджемон звинуватив іспанську державу у невиправданому насильстві стосовно мирних громадян.

Влада Каталонії повідомила про обстріли гумовими кулями з боку іспанських правоохоронців. В результаті було поранено 38 виборців, які прийшли на дільниці.

Нагадаємо, тисячі каталонців зібралися вранці у неділю біля виборчих дільниць, щоб проголосувати на референдумі про незалежність, який уряд Іспанії називає незаконним.