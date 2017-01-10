В Мадриді на вулиці вийшли противники незалежності Каталонії
У ній взяли участь сотні людей. Вони виступили з гаслами на захист цілісності Іспанії, повідомляє El Español.
Manifestaciones en el centro de Madrid en contra del #CatalanReferendum https://t.co/wvz7cgFpOO pic.twitter.com/TidPjVUD0P— El Español (@elespanolcom) 1 жовтня 2017 р.
Газета La Vanguardia повідомляє, що в Віторії і Сан-Себастьяні, містах Країни Басків, пройшли вуличні акції на підтримку референдуму в Каталонії. У них взяли участь близько тисячі осіб.
Іспанський футбольний клуб "Лас-Пальмас" перед запланованим на 1 жовтня матчем проти "Барселони" оголосив, що його гравці вийдуть на поле у формі з наклеєними прапорами Іспанії.
Керівництво "Барселони" в зв'язку з референдумом скликало екстрену нараду, за підсумками якого має визначитися, відбудеться матч з "Лас-Пальмасом" чи ні.
Зазначимо, поліція Каталонії Mossos у неділю закрила 183 виборчі дільниці для голосування на референдумі про незалежність.
Раніше глава женералітату (уряду) Каталонії Карлес Пуджемон звинуватив іспанську державу у невиправданому насильстві стосовно мирних громадян.
Влада Каталонії повідомила про обстріли гумовими кулями з боку іспанських правоохоронців. В результаті було поранено 38 виборців, які прийшли на дільниці.
Нагадаємо, тисячі каталонців зібралися вранці у неділю біля виборчих дільниць, щоб проголосувати на референдумі про незалежність, який уряд Іспанії називає незаконним.
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