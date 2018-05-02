CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа початок 2018 року в Національній поліції України утворився некомплект штатного особового складу - 15,9 тис. осіб, або 13,6%. З них у Києві вакантні 1,6 тис. місць - 18,5% від міського штатного складу поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Нацполіції не вистачає 16 тисяч поліцейських
Це 13,6% від всього штату по Україні
Фото: npu.gov.ua
Недокомплект поліцейських серйозно знизився за минулий рік - станом на січень 2017 року нестача поліцейських становила 23,7 тис. осіб, - повідомляє Департамент кадрового забезпечення Нацполіціі у відповіді на запит "Українських новин".
Всього згідно зі штатним розкладом в Україні передбачено 116,1 тис. місць поліцейських, з яких 8,7 - у столиці країни.
Що стосується звільнень, то за 2016 рік поліцію покинуло 15,8 тис. співробітників (з них 1,7 тис. осіб - у Києві). У 2017 році кількість звільнень скоротилась - 7,9 тис. звільнених в Україні і 617 осіб у Києві.
Нагадаємо, Національна поліція вирішила створити новий департамент із боротьби з організованою злочинністю.
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05 02 2018 15:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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