В Нацполіції не вистачає 16 тисяч поліцейських

Це 13,6% від всього штату по Україні

На початок 2018 року в Національній поліції України утворився некомплект штатного особового складу - 15,9 тис. осіб, або 13,6%. З них у Києві вакантні 1,6 тис. місць - 18,5% від міського штатного складу поліції.

Недокомплект поліцейських серйозно знизився за минулий рік - станом на січень 2017 року нестача поліцейських становила 23,7 тис. осіб, - повідомляє Департамент кадрового забезпечення Нацполіціі у відповіді на запит "Українських новин".

Всього згідно зі штатним розкладом в Україні передбачено 116,1 тис. місць поліцейських, з яких 8,7 - у столиці країни.

Що стосується звільнень, то за 2016 рік поліцію покинуло 15,8 тис. співробітників (з них 1,7 тис. осіб - у Києві). У 2017 році кількість звільнень скоротилась - 7,9 тис. звільнених в Україні і 617 осіб у Києві.

Нагадаємо, Національна поліція вирішила створити новий департамент із боротьби з організованою злочинністю.