В ОБСЄ відбудеться спецзасідання через ситуацію в Авдіївці

Постійна рада ОБСЄ в Австрії збереться на спеціальне засідання, присвячене ситуації в Авдіївці.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє постійне представництво України при Організації по безпеці і співпраці в Європі.

"Спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ з приводу Авдіївки відбудеться сьогодні, 31 січня", - йдеться в повідомленні.

Спікер Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца уточнила інформацію. За її словами, це засідання відбудеться у Відні о 17:00 за київським часом.

"Вже є інформація, що сьогодні на вимогу делегації України о 4 годині за місцевим часом, тобто о 5-й по Києву відбудеться спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні серед 57 країн-учасниць цієї організації з приводу загострення ситуації на Донбасі", - інформує "112 Україна".

Як повідомляв iPress.ua, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль для того, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі та уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні.