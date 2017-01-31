В ОБСЄ відбудеться спецзасідання через ситуацію в Авдіївці
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє постійне представництво України при Організації по безпеці і співпраці в Європі.
"Спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ з приводу Авдіївки відбудеться сьогодні, 31 січня", - йдеться в повідомленні.
Спікер Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца уточнила інформацію. За її словами, це засідання відбудеться у Відні о 17:00 за київським часом.
"Вже є інформація, що сьогодні на вимогу делегації України о 4 годині за місцевим часом, тобто о 5-й по Києву відбудеться спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні серед 57 країн-учасниць цієї організації з приводу загострення ситуації на Донбасі", - інформує "112 Україна".
Як повідомляв iPress.ua, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль для того, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі та уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні.
Також постійний представник України в ООН Володимир Єльченко направив лист генеральному секретарю Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерришу у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі, зокрема обстрілом бойовиками міста Авдіївка.
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