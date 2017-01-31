Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В ОБСЄ відбудеться спецзасідання через ситуацію в Авдіївці

Засідання відбудеться о 17:00 годині за київським часом
Постійна рада ОБСЄ в Австрії збереться на спеціальне засідання, присвячене ситуації в Авдіївці.
В ОБСЄ відбудеться спецзасідання через ситуацію в Авдіївці Фото: Reuters

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє постійне представництво України при Організації по безпеці і співпраці в Європі.

"Спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ з приводу Авдіївки відбудеться сьогодні, 31 січня", - йдеться в повідомленні.

Спікер Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца уточнила інформацію. За її словами, це засідання відбудеться у Відні о 17:00 за київським часом.

"Вже є інформація, що сьогодні на вимогу делегації України о 4 годині за місцевим часом, тобто о 5-й по Києву відбудеться спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні серед 57 країн-учасниць цієї організації з приводу загострення ситуації на Донбасі", - інформує "112 Україна".

Як повідомляв iPress.ua, вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль для того, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі та уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні.

Також постійний представник України в ООН Володимир Єльченко направив лист генеральному секретарю Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерришу у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі, зокрема обстрілом бойовиками міста Авдіївка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2017 13:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat