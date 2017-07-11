CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ аеропорту Одеси митники затримали партію контрабандних iPhone X, які нещодавно вийшли у продаж.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі затримали українця з 48 контрабандними iPhone X
Вартість контрабанди - 1,28 мільйони гривень
Фото: techcrunch.com
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
У валізі українця знайшли 43 айфони та 25 чохлів до них. Чоловік прибув до Одеси зі Стамбула.
За попередніми даними, він перевозив контрабанди загалом на 1,28 мільйони гривень. Усі телефони митники вилучили.
Нагадаємо, що вартість акцій Apple підскочила впродовж годин після того, як перші iPhone X опинилися у магазинах.
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07 11 2017 07:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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