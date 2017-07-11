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В Одесі затримали українця з 48 контрабандними iPhone X

Вартість контрабанди - 1,28 мільйони гривень
В аеропорту Одеси митники затримали партію контрабандних iPhone X, які нещодавно вийшли у продаж.
В Одесі затримали українця з 48 контрабандними iPhone X Фото: techcrunch.com

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

У валізі українця знайшли 43 айфони та 25 чохлів до них. Чоловік прибув до Одеси зі Стамбула.

За попередніми даними, він перевозив контрабанди загалом на 1,28 мільйони гривень. Усі телефони митники вилучили.

Нагадаємо, що вартість акцій Apple підскочила впродовж годин після того, як перші iPhone X опинилися у магазинах.

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07 11 2017 07:14
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