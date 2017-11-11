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В Одеській області мікроавтобус зіткнувся з підводою: троє людей загинули

Пасажирку автомобіля госпіталізували з численними переломами
У Болградському районі Одеської області сьогодні, 11 листопада, при зіткненні мікроавтобуса з підводою загинули троє осіб.
В Одеській області мікроавтобус зіткнувся з підводою: троє людей загинули Фото: npu.gov.ua

Як повідомили у відділі комунікацій Національної поліції в Одеській області, ДТП сталася на автодорозі між селом Виноградівка і містом Болград.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що поблизу села Василівка мікроавтобус зіткнувся з гужовою підводою.

"У результаті зіткнення троє пасажирів, які їхали на возі, загинули", – повідомили в главку.

Попередньо встановлено, що пасажирку автомобіля госпіталізували з численними переломами. На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події.


Фото: npu.gov.ua


Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, в селі Маяки Біляївського району Одеської області внаслідок вибуху автомобіля загинув чоловік.

У Харкові зіткнулися два маршрутні автобуси, в результаті постраждали 11 осіб.

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11 11 2017 23:00
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