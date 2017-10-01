В окупованому Донецьку заявили, що не згодні міняти заручників на умовах Савченко

Серед утримуваних Києвом осіб не тільки громадяни "ДНР" та "ЛНР", але і громадяни Росії

В ОРДО наполягають на формулі обміну полоненими з Києвом "527 на 42".

"Ми ведемо переговори з однозначної позиції про обмін всіх підтверджених осіб за прізвищами на всіх. Таким чином, ми домагаємося повернення нам 527 осіб, утримуваних Києвом, в обмін на 42 громадян України, які знаходяться в наших місцях позбавлення волі", – заявила російському "Інтерфаксу" у вівторок так званий "уповноважений з прав людини в самопроголошеній "ДНР" Дарина Морозова.

При цьому вона назвала неприйнятними пропозиції щодо обміну, озвучені раніше народним депутатом Надією Савченко.

"Савченко ще раз озвучила пропозиції, які раніше звучали з Києва, віддати нам всього половину від загального числа утримуваних Києвом осіб, тобто 256 осіб. Тобто мова йде навіть не про обмін за прізвищами, а просто про якесь рішення української влади повернути лише половину утримуваних осіб, що неприйнятно", – заявила Морозова.

Вона повідомила, що питання обміну полонених і раніше буде підніматися на зустрічі гуманітарної підгрупи в Мінську.

"Серед утримуваних Києвом осіб не тільки громадяни "ДНР" та "ЛНР", але і громадяни Росії. Таким чином, ми наполягаємо на повному поверненні всіх осіб, незаконно затриманих українською владою, чиє місцезнаходження і особисті дані підтверджені", – сказала вона.

Раніше народний депутат України Надія Савченко (хоча СБУ просила її цього не робити) оприлюднила на своїй сторінці в Facebook списки полонених на непідконтрольних владі територіях Донбасу і українських в'язнів у російських в'язницях, а також список осіб, яких ватажки ОРДЛО хочуть отримати від української сторони.

Нагадаємо, Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Бойовики гальмують процес обміну заручників. У той же час, 26 грудня вони заявили, що готові віддати двох полонених жінок депутату Савченко, яка не є представником України в мінській групі.

Пізніше Савченко також заявила, що продовжить зустрічі з ватажками бойовиків, і не виключила, що це може статися в Києві.

Кремлівські куратори терористів "ЛНР" і "ДНР" штучно зменшують кількість заручників, вимагають видачі злочинців, амністії для бойовиків і намагаються дискредитувати мінські переговори.