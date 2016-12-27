У Кремлі штучно зменшують кількість заручників, - Геращенко
Кремлівські куратори терористів "ЛНР" і "ДНР" штучно зменшують кількість заручників, вимагають видачі злочинців, амністії для бойовиків і намагаються дискредитувати мінські переговори.
"Бойовики самі нічого не вирішують. Сценарії пишуть у Кремлі, скажуть віддати - віддадуть, скажуть блокувати - буде те, що відбувається останній рік, коли нам вдалося звільнити лише 17 людей зі списку. Кому Москва скаже, тому й передадуть. Коли Москва скаже, тоді і розблокують", - написала в своєму Facebook перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.
Перший віце-спікер парламенту також звернулася до ЗМІ з проханням не ретранслювати кремлівські меседжи.
"Дуже прошу українські ЗМІ не вестится на кремлівські сценаріі. Не цитуйте маріонеток. Забагато честі. А їхній господар на своій підсумковій прес-конференції в Кремлі пару днів тому чітко озвучив те, що зараз старанно ретранслюють маріонетки: амністія та "всєх-на-всєх", тобто злочинців на украінців", - додала Геращенко.
Сьогодні радник міністра оборони Василь Будик повідомив, що дві полонені жінки, яких "ДНР" передала українській стороні, вже знаходяться на підконтрольній території України.
Раніше голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Україна віддасть в односторонньому порядку 15 осіб, щоб розблокувати процес обміну військовополоненими.
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