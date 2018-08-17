В Омеляна направили до Кабміну проект про припинення сполучення з Росією

Міністр каже, що "Укрзалізниця" не зазнає збитків через припинення сполучення

Документ про припинення транспортного сполучення з Росією вже направили на розгляд Кабінету Міністрів.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян пояснив, що ініціатива пов'язана зокрема з діями Росії в Азовському морі, які він назвав "дестабілізацією". Він наголосив, що такі дії можуть продовжитися і в Чорному морі, передає "Громадське".

Омелян зазначив, що сподівається на швидке ухвалення рішення урядом.

Коментуючи підписання документа про припинення транспортного сполучення з Росією, Омелян підкреслив, що залізничний пасажиропотік з України до Москви з 2016 року знизився з 14 мільйонів до 800 тисяч.

Він зазначив, що у документі йдеться про пряме залізничне сполучення, і транзитних поїздів це не стосується.

Міністр наголосив, що збитків для "Укрзалізниці" не буде, поїзди "працюватимуть на внутрішні сполучення і будуть приносити достатні прибутки".

На питання про те, чи стосуватимуться зміни автобусних сполучень, міністр поки не надав точної відповіді.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Міністерство інфраструктури має намір припинити пасажирські залізничні перевезення в/з Росії, але скасування вантажних перевезень поки не розглядається. У той же час перший заступник постійного представника президента України в Криму Ізет Гданов зазначив, що українському міністерству також пропонують скасувати автобусні сполучення з Росією.