В Росії помер журналіст, який першим написав про розгром "ПВК Вагнера" в Сирії
Випавши з вікна, журналіст отримав важкі травми і впав в кому. Він був доставлений у міську лікарню, інформує "Радіо Свобода" з посиланням на видання "МБХ Медіа".
Головний редактор РІА "Новий день", в якому працював Бородін, Поліна Румянцева допускає можливість, що смерть журналіста могла бути не випадковою.
"Щоб зрозуміти, що сталося, потрібно отримати доступ до квартири, ми займаємося цим. Якщо з'явиться хоча б якийсь натяк на кримінал, ми всіх сповістимо", – сказала вона. За словами Румянцевої, для самогубства у Бородіна не було ніяких підстав.
Нагадаємо, що Бородін був серед журналістів, які першими розповіли про загибель бійців "ПВК Вагнера" в Сирії після авіаудару міжнародної коаліції 7 лютого.
9 лютого американський телеканал CBS із посиланням на джерела в Пентагоні повідомив, що 7 лютого в Сирії під авіаудар міжнародної коаліції під командуванням США потрапили російські найманці, які намагалися захопити нафтове родовище в районі селища Хішам.
У результаті нападники були розбиті. За різними даними загинули від кількох десятків до кількох сотень людей, зокрема громадян Росії, імовірно, бійців "ПВК Вагнера".
Російська влада спершу заперечувала загибель росіян, а згодом визнала, що внаслідок сутичок постраждали десятки російських громадян. МЗС Росії наголошує, що йдеться не про військовослужбовців.
Як відомо, найманцями компанії "Вагнер" стають росіяни з ультранаціоналістичними переконаннями і військові ветерани, деякі з яких також воювали в Україні.
Відзначимо, що у складі так званої приватної військової компанії Вагнера є підрозділ "Карпати", до якого входять майже 40 українців.
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