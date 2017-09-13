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В Росії заявили, що Яценюк воював у Придністров'ї, - документи ФОТО

Росія закидає екс-прем'єру участь у бойових діях в Придністров’ї
У Росії заявили, що екс-прем'єр-міністр України, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк брав участь у бойових діях в Придністров’ї.
В Росії заявили, що Яценюк воював у Придністров Арсеній Яценюк. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Тепер кремлівське кривосуддя закидає Арсенію Яценюку ще й участь у бойових діях в Придністров’ї. З метою "всебічного та об’єктивного розслідування" "чеченської справи Яценюка" російські "слідчі" знайшли фотографію членів УНА-УНСО 1992 року в Придністров’ї. На ній "росексперти" "змогли" ідентифікувати Арсенія Яценюка", - написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо. 

Вона також опублікувала фото з матеріалів розслідування, на підставі якого було винесено рішення Єсентукського суду про заочний арешт Яценюка.  


Документи: Ольга Лаппо / Facebook

Нагадаємо, що у вересні 2015 року голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив про те, що Арсеній Яценюк в 1994-1995 роках воював у Чечні і удостоївся найвищої нагороди Джохара Дудаєва "Честь нації" за знищення російських військовослужбовців.

У березні слідчий комітет Росії направив в Ессентукский міський суд Ставропольського краю клопотання про арешт екс-прем'єра України Арсенія Яценюка.

Росія направила в Генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні запит про оголошення колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка в міжнародний розшук з метою його арешту та подальшої екстрадиції в РФ.

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13 09 2017 17:10
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