В СБУ кажуть, що не затримували Саакашвілі
Про це "Громадському" повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.
"Ця інформація не відповідає дійсності", - сказала вона.
Перед цим соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе написав, що до готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv прибули співробітники підрозділу СБУ "Альфа" для затримання Саакашвілі.
Також про затримання Саакашвілі у готелі Києва повідомив народний депутат Ігор Луценко. Однак згодом запис з його сторінки у Facebook зник.
Речник генпрокурора Лариса Сарган сказала "Українській правді", що про "Альфу" під готелем їй нічого не відомо.
При цьому прес-секретар Саакашвілі Мар'яна Поштар повідомила LIGA.net, що Саакашвілі на даний момент знаходиться в готелі, інформації про те, що його затримали, у неї немає. За словами Поштар, співробітники спецпідрозділу СБУ "Альфа" дійсно заходили в будівлю готелю, але, пробувши там якийсь час, пішли. При цьому за словами представника Саакашвілі, правоохоронці були озброєні автоматами.
"Зараз у будівлі готелю знаходяться люди в формі, собаки і прихильники Саакашвілі, які збираються на підтримку", - сказала Почтар.
За її словами, Саакашвілі планує звернутися до прихильників з промовою.
Як відомо, 3 січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив Саакашвілі у визнанні незаконним рішення Управління ДМС у Київській області, яким йому відмовлено у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту після позбавлення громадянства України. Суддя Окружного адмінсуду Києва Тетяну Скочок оголосила рішення: "У задоволенні позову відмовити повністю".
Додамо, що Саакашвілі заявив, що у нього є пропозиції про надання громадянства від декількох європейських країн, але він має намір відстоювати свої права в Україні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків