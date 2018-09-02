В СБУ кажуть, що не затримували Саакашвілі

Раніше Давид Сакварелідзе написав, що до готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv прибули співробітники підрозділу СБУ "Альфа" для затримання Саакашвілі

Інформація про затримання Міхеіла Саакашвілі у Києві співробітниками СБУ не відповідає дійсності.

Про це "Громадському" повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Ця інформація не відповідає дійсності", - сказала вона.

Перед цим соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе написав, що до готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv прибули співробітники підрозділу СБУ "Альфа" для затримання Саакашвілі.

Також про затримання Саакашвілі у готелі Києва повідомив народний депутат Ігор Луценко. Однак згодом запис з його сторінки у Facebook зник.

Речник генпрокурора Лариса Сарган сказала "Українській правді", що про "Альфу" під готелем їй нічого не відомо.

При цьому прес-секретар Саакашвілі Мар'яна Поштар повідомила LIGA.net, що Саакашвілі на даний момент знаходиться в готелі, інформації про те, що його затримали, у неї немає. За словами Поштар, співробітники спецпідрозділу СБУ "Альфа" дійсно заходили в будівлю готелю, але, пробувши там якийсь час, пішли. При цьому за словами представника Саакашвілі, правоохоронці були озброєні автоматами.

"Зараз у будівлі готелю знаходяться люди в формі, собаки і прихильники Саакашвілі, які збираються на підтримку", - сказала Почтар.

За її словами, Саакашвілі планує звернутися до прихильників з промовою.

Як відомо, 3 січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив Саакашвілі у визнанні незаконним рішення Управління ДМС у Київській області, яким йому відмовлено у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту після позбавлення громадянства України. Суддя Окружного адмінсуду Києва Тетяну Скочок оголосила рішення: "У задоволенні позову відмовити повністю".

Додамо, що Саакашвілі заявив, що у нього є пропозиції про надання громадянства від декількох європейських країн, але він має намір відстоювати свої права в Україні.