В Україні аудиторія "ВКонтакте" скоротилася на 61%

Аудиторія російської соцмережі "ВКонтакте" в Україні становить 3,8 млн неунікальний візитів з комп'ютерів в день. До запровадження санкцій цей показник становив 9,8 млн.

Про це свідчать дані SimilarWeb. Згідно з статистикою, падіння відвідуваності зупинилося на рівні 3,8 млн візитів в день, інформує "Слово і Діло".

Аудиторія скоротилася на 61%, якщо порівнювати дані за квітень 2017 року і за перші 16 днів червня 2017 року. У той же час відвідуваність соцмережі "Однокласники" впала на 64% - з 4,6 млн до 1,6 млн візитів в день.

Падіння відвідуваності інтернет-порталу yandex.ua досягло 65% - з 5,9 млн до 2 млн візитів в день. Кількість щоденних візитів скоротилася з 4,9 млн до 2,2 млн.

Статистика включає неунікальні візити з десктопів. Представлені дані враховують відвідувачів з України, які зайшли на заблокований інтернет-ресурс через VPN.

Читайте також: "Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

Варто відзначити, що петиція до Президента України Петра Порошенка з вимогою скасувати блокування російської соціальної мережі "ВКонтакте" набрала 25 тисяч підписів, необхідних для її розгляду.