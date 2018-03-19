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В Україні без електрики залишаються 129 населених пунктів

129 населених пунктів знеструмлені
Протягом 17-18 березня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру) після спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 129 населених пунктів у 7 областях.
В Україні без електрики залишаються 129 населених пунктів Фото: з вільних джерел

Йдеться про Запорізьку область, де знеструмлено 40 населених пунктів,  Миколаївську - 35, Донецьку - 22, Дніпропетровську - 17, Одеську - 10, Херсонську - 3 та Кіровоградську - 2, - повідомляє Державна служба з надзвичайних сиутацій.

У Державному агентстві автомобільних доріг України працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі.

Повідомлялося також, що у селі Крижанівка Одеської області без теплопостачання через відсутність ліміту на газ при мінусовій температурі залишилися понад дві тисячі абонентів.

Зазначимо, в Україні 19 березня в південних, східних та більшості центральних областей очікується сильний сніг, місцями хуртовини, снігові замети.

Нагадаємо, з 19:00 п'ятниці і до понеділка у зв'язку зі складними погодними умовами був запроваджений режим обмеження в'їзду великовантажного і великовантажного транспорту до столиці.

 
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19 03 2018 09:59
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