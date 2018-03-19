В Україні без електрики залишаються 129 населених пунктів
Йдеться про Запорізьку область, де знеструмлено 40 населених пунктів, Миколаївську - 35, Донецьку - 22, Дніпропетровську - 17, Одеську - 10, Херсонську - 3 та Кіровоградську - 2, - повідомляє Державна служба з надзвичайних сиутацій.
У Державному агентстві автомобільних доріг України працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі.
Повідомлялося також, що у селі Крижанівка Одеської області без теплопостачання через відсутність ліміту на газ при мінусовій температурі залишилися понад дві тисячі абонентів.
Зазначимо, в Україні 19 березня в південних, східних та більшості центральних областей очікується сильний сніг, місцями хуртовини, снігові замети.
Нагадаємо, з 19:00 п'ятниці і до понеділка у зв'язку зі складними погодними умовами був запроваджений режим обмеження в'їзду великовантажного і великовантажного транспорту до столиці.
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