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В Україні дозволили реєструвати ФОП онлайн

Мін'юст також запустив онлайн-послугу відкриття юридичних осіб, що дозволить уникнути черг
Міністерство юстиції запустило онлайн-послугу відкриття і закриття фізичних осіб-підприємців, внесення змін до даних про діючі ФОПи, відкриття юридичних осіб та внесення даних про них до Єдиного державного реєстру на сайті "Будинок юстиції" та виконавчого урядового порталу.
В Україні дозволили реєструвати ФОП онлайн Фото: unn.com.ua

"Зараз і на сайті "Будинок юстиції", і на нашому виконавчому урядовому порталі стала реальною можливість від сьогодні в повноцінному режимі зареєструвати в онлайн-форматі ФОП", - заявив міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє "УНІАН".

За його словами, Мін'юст також запустив онлайн-послугу відкриття юридичних осіб, що дозволить уникнути черг і спростити бюрократичні процедури для підприємців.

Нагадаємо, з 1 січня всі фізичні особи-підприємці мають щомісяця платити єдиний соціальний внесок у розмірі 704 гривні на місяць, навіть якщо не мають прибутку. Раніше фізична особа-підприємець мала сплачувати 5% податку та ЄСВ від прибутку за місяць. При цьому, у разі, коли прибутку не було, сплачувати податки було не потрібно.

В результаті в Україні фіксувалось масове закриття ФОПів. Також  заборгованість ФОП склала 3,5 мільярда гривень, зокрема борг до держбюджету - понад 1,5 млрд грн, до місцевих бюджетів - понад 2 млрд грн.

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