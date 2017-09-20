В Україні поетапно запроваджуватимуть обов'язковий техогляд транспорту, - Мінінфраструктури

Вже є відповідні нормативно-правові акти, які наберуть чинності 2019 року

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк заявив, що обов'язковий технічний огляд дорожніх транспортних засобів в Україні буде запроваджуватися поетапно.

Він наголосив, що автомобілі з несправними технічними системами впливають на безпеку дорожнього руху та можуть призвести до дорожньо-транспортних пригод із травмованими або загиблими, інформує сайт відомства.

"Цей вплив може бути зменшено, якщо запровадити адекватні заходи щодо вдосконалення системи технічного огляду. Необхідною складовою є більш чіткий, прозорий і спрощений ряд правил для застосування в автотранспортній галузі промисловості й контрольно-виконавчими органами", - сказав Лавренюк.

Нині обов'язковий техогляд мають проходити транспортні засоби, що здійснюють комерційні перевезення.

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З наступного року, відповідно до положень Женевської Угоди 1958 року, Директив ЄС та вимог Угоди про Асоціацію України з ЄС, усі автомобілі, які подорожують з України до країн-членів ЄС, обов'язково повинні мати відповідний талон проходження технічного огляду транспортного засобу. Також техогляд буде обов'язковим при першій реєстрації та перереєстрації транспортного засобу.

"Зараз перед нами стоїть завдання поетапного запровадження обов'язкового технічного огляду. У нас уже є відповідні нормативно-правові акти, які набирають чинності наступного року, і нам потрібно якісно до цього підготуватися. Залучаються кращі світові практики й експерти. Ми хочемо, щоб технічний огляд проводили приватні компанії, що акредитовані НААУ, мають лабораторії, достатню матеріально-технічну базу й відповідають усім вимогам, встановленим чинним законодавством", - зазначив Лавренюк.

Нагадаємо, про наміри повернути техогляд авто Міністерство інфраструктури заявило ще на початку листопада 2015 року. Однак міністерство пропонує ввести нову систему перевірки придатності транспортного засобу до експлуатації, яка в тому числі передбачає відповідальність СТО за проведену перевірку.