В Україні посилено заходи контртерористичного і контррозвідувального режиму
"За результатами наради, враховуючи високий рівень терористичної загрози, схвалено низку заходів щодо посилення контртерористичного і контррозвідувального режиму в Києві та інших регіонах України", - повідомляє прес-служба відомства.
Секретар РНБО зазначив, що в останні місяці відбувається системна ескалація підривних заходів, які "реалізує РФ проти України в рамках гібридної агресії".
"Сьогодні внаслідок терористичного акту в Києві був убитий один з кращих українських військових розвідників Максим Шаповал, який брав активну участь у захисті Української держави від російської навали", - сказав Турчинов.
Також секретар РНБО додав, що цей теракт був здійснений за таким же сценарієм, як і вбивство українського контррозвідника полковника Олександра Хараберюша в березні 2017 року.
Турчинов наголосив, що є всі підстави вважати, що ці вбивства сплановані і організовані при безпосередній участі російських спецслужб. Також він повідомив, що розслідує цей злочин Головна військова прокуратура
Нагадаємо, вранці 27 червня на перехресті Солом'янської та Механізаторів у Києві вибухнув легковий автомобіль Mercedes. За кермом перебував начальник резерву ГУ розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал. Він загинув на місці.
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