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В Україні посилено заходи контртерористичного і контррозвідувального режиму

РНБО посилила безпеку в Україні
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у вівторок провів оперативну нараду з керівниками сектору безпеки і оборони з вироблення адекватних заходів протидії російським гібридним загрозам. За результатами наради прийнято рішення про посилення ряд заходів.
В Україні посилено заходи контртерористичного і контррозвідувального режиму Фото: з вільних джерел

"За результатами наради, враховуючи високий рівень терористичної загрози, схвалено низку заходів щодо посилення контртерористичного і контррозвідувального режиму в Києві та інших регіонах України", - повідомляє прес-служба відомства.

Секретар РНБО зазначив, що в останні місяці відбувається системна ескалація підривних заходів, які "реалізує РФ проти України в рамках гібридної агресії".

"Сьогодні внаслідок терористичного акту в Києві був убитий один з кращих українських військових розвідників Максим Шаповал, який брав активну участь у захисті Української держави від російської навали", - сказав Турчинов.

Також секретар РНБО додав, що цей теракт був здійснений за таким же сценарієм, як і вбивство українського контррозвідника полковника Олександра Хараберюша в березні 2017 року.

Турчинов наголосив, що є всі підстави вважати, що ці вбивства сплановані і організовані при безпосередній участі російських спецслужб. Також він повідомив, що розслідує цей злочин Головна військова прокуратура

Нагадаємо, вранці 27 червня на перехресті Солом'янської та Механізаторів у Києві вибухнув легковий автомобіль Mercedes. За кермом перебував начальник резерву ГУ розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал. Він загинув на місці.

 
 

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27 06 2017 19:52
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