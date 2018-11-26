В Україні проходять акції протесту біля генонсульств Росії, - ОНОВЛЕНО
Під генконсульством Росії у Львові провели мирну акцію протесту, проти агресії РФ проти українських катерів у Керченській протоці, у Харкові також збирається мітинг, люди несуть шини.
Про це на своїй сторінці у Facеbook повідомив активіст ІПЦ "Наше право" Юрій Танасійчук.
На відео, опублікованому на його сторінці, зазначається, що акція пройшла о першій ночі.
"Нас небагато, але кораблі будуть", - сказав один із активістів, виготовляючи паперового кораблика.
Повідомлялося, що активістів було близько 10, а автобусів з нацгвардійцями - 5 і ще також кілька екіпажів патрульної поліції.
Учасники протестної акції згодом спалили свої паперові кораблики.
Люди закликали місцян приєднуватися до них.
Також мітинг біля консульства РФ збирається і у Харкові. Люди принесли шини. Сама будівля охороняється правоохоронцями.
#Харків біля консульства РФ збирається мітинг, принесли шини. Сама будівля добряче охороняється pic.twitter.com/3pdXbHH0Zf— IT Sector Харків (@itsector) 26 листопада 2018 р.
Оновлення:У Харкові під стінами консульства РФ пройшов пікет проти військової агресії Росії в Азовському морі, під час якого на території дипвідомства загорялася ялинка.
Як повідомляє сайт Харкова 057.ua, на пікет зібралося близько півсотні людей із кількох патріотичних організацій: "Національний корпус", "Світанок", "Фрайкор".
За інформацією телеканалу UA:Харків, на акцію, яка почалася близько опівночі, до будівлі консульства прийшли близько 100 осіб.
Вони принесли шини та паперові кораблики.
"Ми вимагаємо введення воєнного стану на території України і переривання всіх дипломатичних відносин з РФ. Всі дипломати зобов'язані покинути Україну", – заявив начальник штабу "Нацкорпусу" Костянтин Немічев.
Активісти запалили фаєри й димові шашки, які почали кидати за паркан консульства.
Фото: 057
Одна з шашок потрапила на ялинку, що росте на території, від чого та миттєво зайнялася.
Дерево загасили до приїзду пожежників, додає Mediaport. Шини вже загасили рятувальники.
Фото: 057
Крім того, активісти закидали будівлю консульства яйцями й пляшками.
Також вони спалили прапор Росії, залишки якого кинули в калюжу.
Також, увечері 25 листопада під посольство РФ у Києві принесли шини, будівлю закидали шашками. На місці чергували пожежна машина та 10 авто поліції. Люди принесли не тільки шини, але й паперові кораблики. Присутні вигукували гасла "Мир Донбасу! Смерть Росії!".
Як відомо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
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