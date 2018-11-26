Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні проходять акції протесту біля генонсульств Росії, - ОНОВЛЕНО

Учасники протестної акції згодом спалили свої паперові кораблики
Під генконсульством Росії у Львові провели мирну акцію протесту, проти агресії РФ проти українських катерів у Керченській протоці, у Харкові також збирається мітинг, люди несуть шини.
В Україні проходять акції протесту біля генонсульств Росії, - ОНОВЛЕНО Фото: twitter.com/itsector/

Під генконсульством Росії у Львові провели мирну акцію протесту, проти агресії РФ проти українських катерів у Керченській протоці, у Харкові також збирається мітинг, люди несуть шини.

Про це на своїй сторінці у Facеbook повідомив активіст ІПЦ "Наше право" Юрій Танасійчук.

На відео, опублікованому на його сторінці, зазначається, що акція пройшла о першій ночі.

"Нас небагато, але кораблі будуть", - сказав один із активістів, виготовляючи паперового кораблика.

Повідомлялося, що активістів було близько 10, а автобусів з нацгвардійцями - 5 і ще також кілька екіпажів патрульної поліції.

Учасники  протестної акції згодом спалили свої паперові кораблики.

Люди закликали місцян приєднуватися до них.

Також мітинг біля консульства РФ збирається і у Харкові. Люди принесли шини. Сама будівля охороняється правоохоронцями.

Оновлення:У Харкові під стінами консульства РФ пройшов пікет проти військової агресії Росії в Азовському морі, під час якого на території дипвідомства загорялася ялинка.

Як повідомляє сайт Харкова 057.ua, на пікет зібралося близько півсотні людей із кількох патріотичних організацій: "Національний корпус", "Світанок", "Фрайкор".

За інформацією телеканалу UA:Харків, на акцію, яка почалася близько опівночі, до будівлі консульства прийшли близько 100 осіб.

Вони принесли шини та паперові кораблики.

"Ми вимагаємо введення воєнного стану на території України і переривання всіх дипломатичних відносин з РФ. Всі дипломати зобов'язані покинути Україну", – заявив начальник штабу "Нацкорпусу" Костянтин Немічев.

Активісти запалили фаєри й димові шашки, які почали кидати за паркан консульства.


Фото: 057

Одна з шашок потрапила на ялинку, що росте на території, від чого та миттєво зайнялася.

Дерево загасили до приїзду пожежників, додає Mediaport. Шини вже загасили рятувальники.

Фото: 057

Крім того, активісти закидали будівлю консульства яйцями й пляшками.

Також вони спалили прапор Росії, залишки якого кинули в калюжу.

Також, увечері 25 листопада під посольство РФ у Києві принесли шини, будівлю закидали шашками. На місці чергували пожежна машина та 10 авто поліції. Люди принесли не тільки шини, але й паперові кораблики. Присутні вигукували гасла "Мир Донбасу! Смерть Росії!".

Як відомо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 11 2018 12:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.