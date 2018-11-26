В Україні проходять акції протесту біля генонсульств Росії, - ОНОВЛЕНО

Під генконсульством Росії у Львові провели мирну акцію протесту, проти агресії РФ проти українських катерів у Керченській протоці, у Харкові також збирається мітинг, люди несуть шини.

Під генконсульством Росії у Львові провели мирну акцію протесту, проти агресії РФ проти українських катерів у Керченській протоці, у Харкові також збирається мітинг, люди несуть шини.

Про це на своїй сторінці у Facеbook повідомив активіст ІПЦ "Наше право" Юрій Танасійчук.

На відео, опублікованому на його сторінці, зазначається, що акція пройшла о першій ночі.

"Нас небагато, але кораблі будуть", - сказав один із активістів, виготовляючи паперового кораблика.

Повідомлялося, що активістів було близько 10, а автобусів з нацгвардійцями - 5 і ще також кілька екіпажів патрульної поліції.

Учасники протестної акції згодом спалили свої паперові кораблики.

Люди закликали місцян приєднуватися до них.

Також мітинг біля консульства РФ збирається і у Харкові. Люди принесли шини. Сама будівля охороняється правоохоронцями.

#Харків біля консульства РФ збирається мітинг, принесли шини. Сама будівля добряче охороняється pic.twitter.com/3pdXbHH0Zf — IT Sector Харків (@itsector) 26 листопада 2018 р.