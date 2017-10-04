В Україні з'явиться автобан Гданськ-Одеса

Чорне та Балтійське моря з'єднає україно-польський автобан Гданськ-Одеса, що проходитиме через Львів.

"Ми на одному з важливих транспортних коридорів України, який з’єднає Балтику з Чорним морем, Гданськ з Одесою, проходячи через Львів. Будемо працювати спільно з єврокомісією уряду Республіки Польща, щоб отримати додаткове фінансування, мати повноцінний автобан європейського зразка", - заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інформує прес-служба відомства.

Наразі в районі села Куровичі Львіської області проводиться ремонт ділянки траси, яка має стати частиною нового автобану.

Нагадаємо, Верховна Рада України ратифікувала Рамковий договір між урядом України та урядом Угорщини про надання кредиту на умовах взаємної допомоги для будівництва доріг.

Зазначимо, у 2017 році на кордоні України та Угорщини з'явиться новий КПП Велика Паладь – Надьгодош.