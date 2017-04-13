НОВИНИЗа 19 років Незалежності України комерційні судна Держрибагентства вперше дали прибуток, який склав 23 млн гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В українському океанічному флоті зафіксували прибуток вперше за 19 років
Зокрема у прийнятому бюджеті на 2017 рік передбачено додаткове фінансування у розмірі 40 млн грн на рибний патруль
Фото: fttc.com.ua
Успішних результатів вдалося досягти завдяки системним реформам, які запроваджені серед центральних органів виконавчої влади у підпорядкуванні міністерства.
"У прийнятому бюджеті на 2017 рік передбачено додаткове фінансування у розмірі 40 млн грн на рибний патруль. Це найбільша сума, виділена в рамках держбюджету за останні 10 років для оснащення органів рибоохорони", - повідомив Міністр Тарас Кутовий, інформує прес-служба Мінагрополітики.
Як повідомляв iPress.ua, Україна веде переговори про надання використаних суден флоту НАТО.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 04 2017 19:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану