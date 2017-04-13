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В українському океанічному флоті зафіксували прибуток вперше за 19 років

Зокрема у прийнятому бюджеті на 2017 рік передбачено додаткове фінансування у розмірі 40 млн грн на рибний патруль
За 19 років Незалежності України комерційні судна Держрибагентства вперше дали прибуток, який склав 23 млн гривень.
В українському океанічному флоті зафіксували прибуток вперше за 19 років Фото: fttc.com.ua

Успішних результатів вдалося досягти завдяки системним реформам, які запроваджені серед центральних органів виконавчої влади у підпорядкуванні міністерства.

"У прийнятому бюджеті на 2017 рік передбачено додаткове фінансування у розмірі 40 млн грн на рибний патруль. Це найбільша сума, виділена в рамках держбюджету за останні 10 років для оснащення органів рибоохорони", - повідомив Міністр Тарас Кутовий, інформує прес-служба Мінагрополітики.

Як повідомляв iPress.uaУкраїна веде переговори про надання використаних суден флоту НАТО.

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13 04 2017 19:10
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