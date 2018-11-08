В "Укрзалізниці" назвали прибутки від сполучення з Москвою та Санкт-Петербургом

За даними підприємства, за перше півріччя у сполученні Україна – РФ перевезено 358,9 тис. пасажирів - на 17,1% менше від відповідного показника минулого року

За 6 місяців поточного року "Укрзалізниця" отримала 177,58 млн гривень від курсування поїздів у напрямку Російської Федерації та зворотно.

"Майже 63 млн грн принесло курсування поїзда № 6/5 Київ – Москва, на другому місці поїзд № 74/73 Львів – Москва з фінансовим результатом понад 38 млн грн. З позитивним фінансовим результатом також курсують поїзди Дніпро – Москва, Харків – Москва, Харків – Санкт-Петербург, Одеса – Москва, Миколаїв – Москва. Наразі проїзні документи на поїзди у сполученні Україна – РФ продаються без знижок, які діють в інших міжнародних напрямках", - йдеться у повідомленні прес-центру УЗ від 10 серпня про фінансовий результат у сполученні Україна – РФ.

"У 2017 році кількість перевезених пасажирів у сполученні Україна – РФ порівняно з 2013 роком зменшилася більш ніж у 5 разів, і зазначена тенденція зниження пасажиропотоку продовжує зберігатися", - йдеться у повідомленні.

У графіку пасажирських поїздів на 2017/2018 рік перевезення між Україною та РФ забезпечується курсуванням 8 поїздів: №6/5 Київ – Москва, з групою вагонів Чернігів – Москва; №20/19 Харків – Москва з групою вагонів Полтава – Москва; №24/23 Одеса – Москва; №54/144-53/143 Київ, Харків – Санкт-Петербург із безпересадковими вагонами Дніпро – Санкт-Петербург; №56/55 Хмельницький – Москва з групою вагонів Жмеринка – Москва; №62/61 Миколаїв – Москва з групою вагонів Херсон – Москва; №74/73 Львів – Москва з групою вагонів Ковель – Москва; №74/73 Кривий Ріг – Москва з групою вагонів Дніпро – Москва, нагадали в УЗ.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Україна збирається закрити залізничне сполучення з Росією. Однак в "Укрзалізниці" цю інформацію спростували і повідомлення про припинення пасажирських перевезень з РФ залізничники назвали таким, що "не відповідає дійсності".