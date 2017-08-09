В уряді Німеччини заявили, що Польща не отримає додаткових репарацій за Другу світову
"У серпні 1953 року Польща прийняла зобов'язуюче рішення ... відмовитися від вимог щодо подальших військових репарацій", - заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, додавши, що, на думку Берліна, "це питання було врегульоване як юридично, так і політично".
Зайберт зазначив, що Німеччина повністю визнає свою відповідальність у Другій світовій війні, підкреслюючи, що вона також виплатила значні репарації Польщі за загальні військові збитки, повідомляє AFP.
Нагадаємо, на початку минулого місяця польська влада заявила про вимогу від Німеччини виплатити репарації в зв'язку з втратами Польщі під час Другої світової війни.
Міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич заявив, що німці повинні "заплатити за ті жахливі збитки, яких було завдано польському народу".
Зазначимо, що Німеччина виплатила мільярди євро компенсацій за злочини нацизму. Польща під тиском СРСР у 1950-ті роки відмовилась від вимоги таких компенсацій.
Згодом депутат польського Сейму Ян Мосиньский заявив, що Польща в праві вимагати від Росії як спадкоємиці СРСР виплату військових репарацій, передбачених "ризьким миром", укладеним в 1921 році.
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