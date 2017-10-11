Вагітна жінка, яка постраждала під час ДТП у Харкові, прийшла до тями
"У лікарнях наразі перебувають троє потерпілих у ДТП. Одну з двох пацієнток швидкої виписали - вона продовжить лікуватися амбулаторно. В обласній клінічній лікарні проходять лікування дві пацієнтки. Стан вагітної жінки покращився, вона вже притомна, дихає самостійно і намагається сідати. Її перевели з реанімаційного відділення до гінекології. Дитина теж розвивається нормально", - розповіла в.о. начальника Управління охорони здоров'я ХОДА Галина Сіроштан, йдеться в повідомленні Харківської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, на момент аварії жінка перебувала на 20-му тижні вагітності. За прогнозами лікарів, їй і дитині нічого не загрожувало. За словами Зоряна Шкіряка, жінка перманентно перебувала у стані коми.
Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 5 осіб і 6 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.
Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.
20 жовтня Зайцеву арештували на два місяці без права внесення застави.
6 листопада другому учаснику ДТП Геннадію Дронову оголосили про підозру.
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