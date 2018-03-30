Від початку року на Держбюро розслідувань витратили більше 1,5 млн грн
Про це йдеться у звіті по діяльність ДБР за грудень 2017 - березень 2018 року.
З них 1 мільйон 255 тисяч 776,64 гривні пішли на оплату праці, 248 тисяч 496,71 гривні - нарахування з оплати праці.
Зарплатня директора ДБР Романа Труби за останній місяць після вирахування податків становила 53 тисячі 190,37 гривні. Заступники Ольга Варченко та Олександр Буряка отримали по 49 тисяч 644, 34 гривні.
Зазначимо, цьогоріч на утримання ДБР передбачено 651 мільйон 567 тисяч 300 гривень.
Із цієї суми на оплату праці закладено 464 мільйонів 894 тисячі 900 гривень, на нарахування на оплату праці – 102 мільйони 276 тисяч 900 гривень.
Інші кошти витратять на а оплату послуг, компослуг, відрядження, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар.
Зараз в органі зайняті 11 осіб і оголошено конкурс на 701. Передбачається, що ДБР складатиметься з центрального апарату та 7 територіальних управлінь, де працюватимуть 1500 осіб.
Нагадаємо, Генпрокуратура має намір створити до 15 квітня департамент, який тимчасово розслідуватиме справи Державного бюро розслідувань.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Секретний танк України, або зіграти по "Нотах" 1Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
- "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки