Від початку року на Держбюро розслідувань витратили більше 1,5 млн грн

Зарплатня директора Романа Труби за останній місяць після вирахування податків становила 53 тисячі 190,37 гривні

На утримання Державного бюро розслідувань у січні-березні 2018 року витратили понад 1,5 мільйона гривень.

Про це йдеться у звіті по діяльність ДБР за грудень 2017 - березень 2018 року.

З них 1 мільйон 255 тисяч 776,64 гривні пішли на оплату праці, 248 тисяч 496,71 гривні - нарахування з оплати праці.

Зарплатня директора ДБР Романа Труби за останній місяць після вирахування податків становила 53 тисячі 190,37 гривні. Заступники Ольга Варченко та Олександр Буряка отримали по 49 тисяч 644, 34 гривні.

Зазначимо, цьогоріч на утримання ДБР передбачено 651 мільйон 567 тисяч 300 гривень.

Із цієї суми на оплату праці закладено 464 мільйонів 894 тисячі 900 гривень, на нарахування на оплату праці – 102 мільйони 276 тисяч 900 гривень.

Інші кошти витратять на а оплату послуг, компослуг, відрядження, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар.

Зараз в органі зайняті 11 осіб і оголошено конкурс на 701. Передбачається, що ДБР складатиметься з центрального апарату та 7 територіальних управлінь, де працюватимуть 1500 осіб.

Нагадаємо, Генпрокуратура має намір створити до 15 квітня департамент, який тимчасово розслідуватиме справи Державного бюро розслідувань.