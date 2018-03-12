Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Відмова від "Північного потоку-2" знизить здатність Німеччини допомагати Україні, - глава МЗС ФРН

"Його все одно побудують"
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що вихід країни з проекту газопроводу "Північний потік-2" знизить її здатність допомагати Україні.
Відмова від "Північного потоку-2" знизить здатність Німеччини допомагати Україні, - глава МЗС ФРН Фото: CLEMENS BILAN / EPA / ТАСС

Хайко Маас упевнений, що Росія буде наполягати на будівництві трубопроводу, навіть якщо німецькі компанії відмовляться від нього. 

"Його все одно побудують, але не залишиться того, хто виступав би за альтернативний транзит газу через Україну. Ось чому ми вважаємо важливим залишатися політично зацікавленими", - заявив міністр журналістам, інформує Reuters.

Нагадаємо, що газопровід "Північний потік 2" (Nord Stream 2) має пройти Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі, його довжина становить понад 1,2 тис. км. Пропускна спроможність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюється майже на 10 млрд євро. Учасники консорціуму - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF і Uniper.

Україна впевнена, що газопровід є не тільки шкідливим для економіки України, але також матиме згубні економічні та політичні наслідки для всієї Європи.

1 листопада 2018 року під час візиту в Україну канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що розглядає проект "Північний потік-2" не так критично, як Київ. Водночас вона виступила за збереження транзиту газу через територію України після 2019 року.

Найближчим часом США проводитимуть додаткові обговорення з Європейськими союзниками про закриття Північного потоку-2 у відповідь на агресію РФ проти України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 12 2018 16:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.