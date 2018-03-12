Відмова від "Північного потоку-2" знизить здатність Німеччини допомагати Україні, - глава МЗС ФРН

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що вихід країни з проекту газопроводу "Північний потік-2" знизить її здатність допомагати Україні.

Хайко Маас упевнений, що Росія буде наполягати на будівництві трубопроводу, навіть якщо німецькі компанії відмовляться від нього.

"Його все одно побудують, але не залишиться того, хто виступав би за альтернативний транзит газу через Україну. Ось чому ми вважаємо важливим залишатися політично зацікавленими", - заявив міністр журналістам, інформує Reuters.

Нагадаємо, що газопровід "Північний потік 2" (Nord Stream 2) має пройти Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі, його довжина становить понад 1,2 тис. км. Пропускна спроможність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проекту оцінюється майже на 10 млрд євро. Учасники консорціуму - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF і Uniper.

Україна впевнена, що газопровід є не тільки шкідливим для економіки України, але також матиме згубні економічні та політичні наслідки для всієї Європи.

1 листопада 2018 року під час візиту в Україну канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що розглядає проект "Північний потік-2" не так критично, як Київ. Водночас вона виступила за збереження транзиту газу через територію України після 2019 року.

Найближчим часом США проводитимуть додаткові обговорення з Європейськими союзниками про закриття Північного потоку-2 у відповідь на агресію РФ проти України.