Відповідальність за вибухи в Калинівці має бути розподілена, - Муженко

Відповідальність за вибухи на складі боєприпасів у Калинівці повинна бути розподілена між усіма відповідальними за нього структурами, виходячи із їхнього функціоналу.

"Ми готові нести відповідальність, але ми не готові бути в якості цапа-відбувайла. Це цілий комплекс, і є низка силових структур та органів державного управління, які повинні були б відповідати", – розповів начальник генштабу Віктор Муженко на телеканалі ZIK.

"Якщо є склад кримінального злочину, нехай проводиться відповідне розслідування та доводять вину конкретної особи. Після цього я готовий нести відповідальність, чи то кримінальну, чи адміністративну. Я відчуваю відповідальність, але не відчуваю провини ні за собою, ні за підлеглими. Ми зробили все можливе, але, на жаль, дечого не встигли", – заявив Муженко.

При цьому він визнає, що частина відповідальності лежить на ньому.

"Я вважаю себе відповідальним за те, що сталося у Калинівці, оскільки це об'єкт Збройних Сил. Але я не хотів би, щоб ті проблеми та недоліки, які мали місце в організації охорони та убезпеченні таких об'єктів, були покладені тільки на мене особисто та моїх підлеглих", – зазначив Муженко.

За його словами, його вина, в першу чергу, полягає в недостатньо твердій позиції вимагання відповідних процедурних моментів та у вирішенні існуючих проблем для якомога швидшого убезпечення арсеналу.

"Ми повинні чітко розуміти масштаби та обсяги цієї проблеми. Ці мільйони тон боєприпасів – залишки від колишньої радянської армії. Деякі з арсеналів взагалі планувались до розформування. З початком російсько-української війни було прийнято відповідне рішення щодо ліквідації деяких баз та складів зброї. До речі, склад у Калинівці був одним із тих арсеналів, які у перспективі повинні були бути ліквідованими", – заявив Муженко.

У питанні відповідальності є кілька складових: фінансування, забезпечення залізничних перевезень боєприпасів.

"За військовими нормативами, один ешелон має здійснювати перевезення зі швидкістю 600-700 кілометрів на добу. У нас на це йде 3-4 доби. Тому виникають певні проблеми з відповідними поставками рухомого складу", – зазначив Муженко.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.

На гасіння пожежі від військової частини залучили 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Додамо, що за час ліквідації наслідків пожежі в Калинівці дві людини зазнали травм, загиблих немає.

Сьогодні, 3 вересня, стало відомо на військових складах у Калинівці на Вінниччині вже немає ані відкритих осередків горіння, ані вибухів боєприпасів.