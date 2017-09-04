Відповідальність за вибухи в Єгипті взяла на себе "Ісламська держава"
В результаті сьогоднішніх атак на коптські церкви в Єгипті загинули щонайменше 36 людей, більше 100 отримали поранення. Про це повідомляє Haaretz, посилаючись на дані агентства, наближеного до терористів, Amaq.
Перший напад стався у Танті, в місті в дельті Нілу в 100 км від Каїра. Там загинули щонайменше 25 людей, близько 70 отримали поранення. За деякими даними поранених у Танті 78.
Другий напад стався в Олександрії. Як повідомили Reuters в Міністерстві охорони здоров’я Єгипту, в Александрії загинули 11 осіб, у тому числі троє поліцейських. Поранено 35 осіб.
За даними МЗС України від нападу у Танті громадяни України не постраждали, даних про постраждалих українців в Олександрії немає. Глава МЗС України Павло Клімкін вже засудив теракти в Єгипті, відзначивши, що Україна стоїть "плечем до плеча поруч з єгипетським народом в боротьбі з терором".
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