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Відповідальність за вибухи в Єгипті взяла на себе "Ісламська держава"

В результаті двох нападів в Єгипті загинули майже 40 людей, більше 100 отримали поранення
Бойовики ІДІЛу взяли на себе відповідальність за напади на церкви в Єгипті.
Відповідальність за вибухи в Єгипті взяла на себе "Ісламська держава" Фото: Reuters

В результаті сьогоднішніх атак на коптські церкви в Єгипті загинули щонайменше 36 людей, більше 100 отримали поранення. Про це повідомляє Haaretz, посилаючись на дані агентства, наближеного до терористів, Amaq.

Перший напад стався у Танті, в місті в дельті Нілу в 100 км від Каїра. Там загинули щонайменше 25 людей, близько 70 отримали поранення. За деякими даними поранених у Танті 78.

Другий напад стався в Олександрії. Як повідомили Reuters в Міністерстві охорони здоров’я Єгипту, в Александрії загинули 11 осіб, у тому числі троє поліцейських. Поранено 35 осіб.

За даними МЗС України від нападу у Танті громадяни України не постраждали, даних про постраждалих українців в Олександрії немає. Глава МЗС України Павло Клімкін вже засудив теракти в Єгипті, відзначивши, що Україна стоїть "плечем до плеча поруч з єгипетським народом в боротьбі з терором".

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09 04 2017 16:25
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