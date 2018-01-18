Відсутність кредитів МВФ - один із чинників падіння гривні, - Данилюк
Україна може виконати умови для отримання чергового траншу кредиту МВФ в першому кварталі поточного року.
"Моє завдання як міністра фінансів - продовжити успішну роботу з МВФ. Коли ми маємо програму з МВФ, то можемо отримати додаткове фінансування від Світового банку, ЄС. Ці гроші зараз важливі", - заявив міністр фінансів Олександра Данилюк в ефірі "5 каналу".
"Я сподіваюся, що в першому кварталі ми будемо мати закон про антикорупційний суд", - додав міністр.
Він зазначив, що затягування з відновленням фінансування від МВФ є одним із чинників ослаблення гривні.
Нинішній обсяг резервів НБУ (6,7 млрд дол "чистими" - ред) Данилюк назвав комфортним рівнем.
Глава Мінфіну підкреслив, що в разі відсутності кредитів МВФ Україні доведеться шукати альтернативні джерела фінансування, що не так і просто.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжує наполягати на підвищенні внутрішньої ціни на газ для населення України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат