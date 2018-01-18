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Відсутність кредитів МВФ - один із чинників падіння гривні, - Данилюк

Затягування з відновленням фінансування від МВФ є одним із чинників ослаблення гривні
Припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.
Відсутність кредитів МВФ - один із чинників падіння гривні, - Данилюк Фото: epravda.com.ua

Україна може виконати умови для отримання чергового траншу кредиту МВФ в першому кварталі поточного року.

"Моє завдання як міністра фінансів - продовжити успішну роботу з МВФ. Коли ми маємо програму з МВФ, то можемо отримати додаткове фінансування від Світового банку, ЄС. Ці гроші зараз важливі", - заявив міністр фінансів Олександра Данилюк в ефірі "5 каналу".

"Я сподіваюся, що в першому кварталі ми будемо мати закон про антикорупційний суд", - додав міністр.

Він зазначив, що затягування з відновленням фінансування від МВФ є одним із чинників ослаблення гривні.

Нинішній обсяг резервів НБУ (6,7 млрд дол "чистими" - ред) Данилюк назвав комфортним рівнем.

Глава Мінфіну підкреслив, що в разі відсутності кредитів МВФ Україні доведеться шукати альтернативні джерела фінансування, що не так і просто.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжує наполягати на підвищенні внутрішньої ціни на газ для населення України.

 
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18 01 2018 16:00
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